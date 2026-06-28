שחיתות חמורה: כתב אישום נגד סגן ראש עירייה בפרשת שחיתות

אזיקים. אילוסטרציה ( יוסי זמיר/פלאש90 )

כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נגד סגן ראש עיריית באר יעקב המכהן, נועם ששון, ושני קבלנים ומעורבים נוספים. מדינת ישראל, באמצעות עו"ד אלחנן דרייפוס מפרקליטות מחוז מרכז, מייחסת לנאשמים שורה ארוכה של עבירות בתחום טוהר המידות והשחיתות הציבורית, תוך פגיעה קשה באמון הציבור ובקופת המועצה במסגרת מכרזים בהיקף של מיליוני שקלים.

לפי פרטי האישום הראשון, ששון ניצל באופן בוטה את תפקידו כמחזיק תיק ההנדסה בין השנים 2019-2020 כדי לקדם אינטרסים כלכליים של מקורביו. התביעה טוענת כי סגן ראש העירייה פעל בניגוד עניינים חריף ותוך מרמה והפרת אמונים כדי להבטיח את זכייתו של חברו, גיורא שבתאי, בחוזים לשיפוץ מוסדות חינוך ביישוב.

באר יעקב ( צילום: יוסי אלוני )

כתוצאה מכך, שבתאי ומעורבים נוספים גרפו לכיסם במרמה למעלה ממיליון שקלים מהמועצה, לצד ביצוע עבירות נלוות של הלבנת הון. באישום שני ונפרד, מתואר כיצד ששון הפעיל קשרים דומים כדי לסדר לחבר ילדות אחר זכייה בלתי חוקית במכרז שיפוצים נוסף בשווי עשרות אלפי שקלים.

ציר מרכזי ורחב היקף בפרשה נוגע למכרז מערך ההסעות של באר יעקב, שתוכנן לתקופה של שלוש שנים ושוויון נאמד ביותר מ-20 מיליון שקלים. על פי החשד, ששון חבר לשותפו העסקי וקבלן ההסעות אליהו דאואן, במטרה לזכות במכרז במרמה בנסיבות מחמירות. הרקע לתרמית החל כאשר הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים פסלה את השתתפות חברתו של דאואן בשל בעלות משותפת שלו ושל ששון על קרקע.

כדי לעקוף את הפסילה השלטונית, השניים הציגו מצג שווא של פירוק השותפות ומכירת מניות, אולם בפועל מדובר היה במהלך למראית עין בלבד והם המשיכו להחזיק בנכסים יחד ואף הקימו שותפויות נדל"ן חדשות.

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לצד העבירות הכלכליות, כתב האישום חושף גם ניסיון לכאורה לשיבוש מהלכי משפט והתנהלות בריונית מצד ששון בזמן שנערכה החקירה. על פי הראיות, סגן ראש העירייה הגיע בהפגנתיות לבניין המועצה, התפרץ לעברה של מהנדסת המועצה, צעק עליה וקילל אותה קללות נמרצות בשל העדות שמסרה לחוקרי המשטרה.

בעקבות כך מואשם ששון גם באיומים ובהטרדת עדה, לצד שלושה אישומים של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה ושבועת שקר. שותפו גיורא שבתאי מואשם בקבלת תיווך בשוחד, הלבנת הון ועבירות מס במיליוני שקלים, ויתר המעורבים עומדים לדין בגין רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מרמה, בתום חקירה ממושכת של יחידת להב 433.

מעו"ד אייל בסרגליק, שמייצג את נועם ששון, נמסר: "דומה שהפרקליטות אינה יכולה לוותר על התזה השגויה שלה ולפיה אמירות של אנשים מייצרות עננת עבירה. אלא שלכתב אישום וניהולו נדרשות ראיות ואלו אין בתיק כנגד מרשנו וגם לא היו בשלב החקירות. אנו בטוחים שהתיק יסתיים בלא כלום וחפותו של מרשנו תוכח".