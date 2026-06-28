"אשתי הולכת לקבל גבר אחר לגמרי": ההצהרה הדרמטית של אלירן רגע אחרי הגמר

אלירן דוד ביטון ( צילום: סרוגים )

הוא אולי סיים את העונה במקום השלישי, אבל מבחינתו של אלירן, הניצחון האמיתי התרחש הרבה לפני ההכרזה בגמר. אחרי 110 ימים אינטנסיביים בבית האח הגדול, הדייר שכבש לא מעט צופים מסכם מסע אישי מטלטל, כזה שלדבריו שינה אותו מהקצה אל הקצה.

בריאיון ראשון לאחר הגמר, אלירן מדבר בכנות על התחושות לאחר ההפסד, התהליך הנפשי שעבר, היחסים עם אשתו נויה, הסכסוך עם גל וגם על החלום הבא שלו - להקים משפחה. צפו בראיון של אלירן לסרוגים

אלירן דוד ביטון בראיון - צילום: סרוגים אלירן דוד ביטון בראיון | צילום: צילום: סרוגים 10 10 0:00 / 6:57

"אני לא מרגיש שלישי, אני מרגיש שניצחתי"

למרות שלא זכה בעונה, אלירן לא מרגיש מאוכזב מהמיקום אליו הגיע. "אני לא מרגיש שלישי, אני מרגיש שניצחתי את עצמי ואת העונה", הוא אומר בכנות. "ההפרשים בין המקום הראשון, השני והשלישי מאוד קטנים. מבחינתי זכיתי בעצמי. בסוף הרגשתי שזה שלי ופחדתי שזה יתפספס, אבל הניצחון הכי גדול שלי הוא בכלל המשפחה שלי - זאת אשתי, וזה הדבר הכי חשוב".

לדבריו, המיקום הסופי הוא שולי לעומת הדרך שעבר בתוך הבית. "זכיתי בעצמי, וזה שווה הרבה יותר מכל מקום בגמר".

"הייתי אדם עם הרבה דברים לא פתורים"

אחד הדברים המרכזיים עליהם מדבר אלירן הוא השינוי האישי שעבר במהלך השהות בבית.

"זה אותו אלירן, אותו DNA", הוא מסביר, "אבל פתרתי דברים מאוד מהותיים שהיו לי בחיים - אם זה עם אבא שלי ואם זה עם אשתי. היו לי הרבה דברים לא פתורים, דברים שגרמו לי לברוח מסיטואציות קשות ולא לדבר אותן. היום אני במקום אחר לגמרי".

אלירן מספר כי לראשונה בחייו נאלץ להתמודד באמת עם עצמו, בלי הסחות דעת ובלי האפשרות לברוח.

גמר האח הגדול ( צילום מסך רשת 13 )

"היו לי שדים, והצלחתי לפתור אותם"

לדבריו, דווקא הבדידות בתוך הבית אפשרה לו לעבור תהליך של ריפוי. "אני לא בחרתי להיות לבד. היו לי אכזבות במערכות יחסים ובחברויות, והרבה פעמים מצאתי את עצמי לבד", הוא משתף. "בתוך הבית יש המון זמן פנוי, ואין לך לאן לברוח. אתה פשוט נכנס לתוך עצמך".

"היו לי באמת שדים", הוא מוסיף. "היה לי אי שקט פנימי. דרך השהות בבית, ובעזרת הצוות ובעזרת האח, הצלחתי לפתור הרבה מאוד דברים שישבו עליי במשך שנים".

"עם זוהר כבר השלמנו"

למרות המשברים והעימותים בבית, אלירן מספר כי היחסים עם זוהר כבר חזרו למסלולם. "יש כבר סולחה", הוא אומר. "אני אוהב את זוהר ואוהב את הודיה. בדיעבד, אם היינו מצליחים לדבר ולהבין אחד את השני בזמן, הכול היה נראה אחרת".

על הזוגיות של זוהר והודיה הוסיף: "אני באמת מאחל להם את הכי טוב שיש. אני חולה על שניהם, גם ביחד וגם בנפרד".

אלירן דוד ביטון ( יח"צ רשת 13 )

"נויה תקבל גבר חדש"

בסיום הריאיון, אלירן נשאל על המפגש המחודש עם אשתו נויה, ממנו נאלץ להיפרד למשך יותר משלושה חודשים. "עוד לא באמת הספקתי לראות את נויה", הוא מספר. "היו רק כמה נשיקות חטופות, אבל אני יכול להגיד דבר אחד - נויה הולכת לקבל גבר אחר לגמרי. גבר חדש, מאוד אוהב, מאוד מכיל".

וכשנשאל האם הוא כבר מוכן לצעד הבא בחייו האישיים, השיב בלי להתבלבל: "משפחה? בוודאי. ילדים? בוודאי".