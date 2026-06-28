הרכב עומד בחניון ואז מתפוצץ: צפו בתיעוד החיסול בחולון

הטירוף ברחובות נמשך. 5 נרצחים בתוך 6 שעות. גבר כבן 30 נרצח הבוקר (א') בפיצוץ רכבו ברחוב הלוחמים בחולון.

ההרוג, כבן 30, נמצא מחוסר הכרה כאשר צוותי ההצלה הגיעו לזירה. הם פינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון שם נקבע מותו. ככה זה נראה בתיעוד ממצלמות האבטחה

תיעוד הפיצוץ בחולון - מצלמת אבטחה תיעוד הפיצוץ בחולון | צילום: מצלמת אבטחה 10 10 0:00 / 0:48

"הרכב עלה באש, הנהג שכב מחוסר הכרה"

"קיבלנו דיווח על פיצוץ, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש. נהג הרכב שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעה רב מערכתית. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו במהירות לבית החולים כשמצבו קשה"

זהו הרצח החמישי בתוך 6 שעות. הבוקר נרצח צעיר בטייבה, שעתיים לאחר מכן מכונית תופת ביפו, שעה לאחר מכן שני נרצחים בקלנסוואה, וכעת רצח בחולון.

גל מכוניות תופת: החיסול השישי או השביעי

אירוע הפיצוץ בחולון מצטרף לסדרת חיסולים באמצעות מכוניות תופת שמתרחשת בחודשים האחרונים. זהו כבר החיסול השישי או השביעי באמצעות מטען חבלה ברכב, כפי שעולה מנתוני המשטרה.

ברוב המקרים מדובר בחיסולים בין עבריינים במסגרת סכסוכים פליליים. עם זאת, במקרה חריג שהתרחש לאחרונה, הזמין אדם את חיסולה של בת זוגו לשעבר, כאשר רכבה התפוצץ בנתיבי איילון.

מתחילת השנה נרצחו בישראל 166 בני אדם, 141 מהם במגזר הערבי. המספרים שוברים את השיא של השנה שעברה, שבעצמה שברה את השיא של השנה שלפניה. התופעה מעלה שאלות קשות על יכולת המשטרה להתמודד עם גל האלימות הפלילית, למרות ההבטחות למשילות שניתנו על ידי השר לביטחון לאומי.