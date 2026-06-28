יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אילון מאסק

אילון מאסק ( (צילום: שאטרסטוק) )

הוא האיש שמאחורי טסלה, SpaceX ורשת X, נחשב לאחד האנשים המשפיעים בעולם, מעורר מחלוקות כמעט מדי שבוע - ולא מפסיק לכוון גבוה, תרתי משמע. לרגל יום הולדתו של אילון מאסק, חזרנו ל-10 תחנות מרתקות בחייו של האיש שהפך מחנון מחשבים מדרום אפריקה לאחד היזמים המשפיעים בהיסטוריה.

1. ילד פלא של מחשבים כבר בגיל 10 החל מאסק להתעניין במחשבים ולמד לתכנת בכוחות עצמו. שנתיים בלבד לאחר מכן הוא יצר משחק מחשב בשם "Blastar" ומכר את הקוד שלו למגזין מחשבים תמורת 500 דולר. באותה תקופה איש לא שיער שהילד מפרטוריה יהפוך בעתיד לאדם העשיר בעולם. 2. הנשירה מאוניברסיטת סטנפורד בשנת 1995 התקבל מאסק ללימודי דוקטורט באוניברסיטת סטנפורד היוקרתית, אך עזב את הלימודים אחרי יומיים בלבד. הסיבה? הוא האמין שמהפכת האינטרנט בתחילתה ושזה הזמן להקים חברות במקום לשבת בכיתה. ההחלטה הזו הובילה להקמת חברת Zip2 -הסטארט-אפ הראשון שלו.

אילון מאסק ( צילום: Gage Skidmore )

3. המיליונים הראשונים

רבים מזהים את מאסק בעיקר עם טסלה, אך הכסף הגדול הראשון הגיע דווקא ממכירת חברת Zip2 לקומפאק בשנת 1999 תמורת יותר מ-300 מיליון דולר. לאחר מכן הקים את X.com, חברה שהפכה בהמשך ל-PayPal ונמכרה ל-eBay בעסקה בשווי 1.5 מיליארד דולר.

4. לא באמת הקים את טסלה

בניגוד למה שרבים חושבים, מאסק לא היה ממייסדי טסלה. החברה הוקמה על ידי שני מהנדסים בשנת 2003, ורק שנה לאחר מכן הצטרף מאסק כמשקיע וכיו"ר. בהמשך השתלט על ניהול החברה, הוביל אותה דרך משברים כלכליים קשים והפך אותה לאחת מחברות הרכב הגדולות בעולם.

5. חלום חייו הוא ליישב בני אדם על מאדים

מאסק לא מסתיר את השאיפה הגדולה ביותר שלו: להפוך את האנושות ל"מין רב-פלנטרי". באמצעות חברת SpaceX הוא מפתח את חללית "סטארשיפ", שלדבריו תאפשר בעתיד להקים מושבה אנושית קבועה על מאדים. מבחינתו, כדור הארץ לא צריך להיות הבית היחיד של האנושות.

אילון מאסק עם בני גנץ ( צילום: Photo by Chaim GoldbergFlash90 )

6. דמותו שימשה השראה לטוני סטארק

במאי סרטי "איירון מן", ג'ון פאברו, סיפר בעבר כי מאסק היה אחד ממקורות ההשראה המרכזיים לדמותו של טוני סטארק – המיליארדר הגאון שמפתח טכנולוגיות עתידניות. מאסק אף הופיע בעצמו בהופעת אורח קצרה בסרט "איירון מן 2".

7. אבא ל-14 ילדים

חייו האישיים של מאסק לא פחות מסקרנים מהקריירה העסקית שלו. נכון להיום ידוע כי יש לו לפחות 14 ילדים מארבע נשים שונות, בהם ילדיו עם הזמרת גריימס. חלק משמות ילדיו, כמו , בהם אקס איי איי איי-12, אקסה דארק סידראל, טכנו מכניקוס, סטריידר, אז'ור וארקדיה עוררו עניין וסערה תקשורתית ברחבי העולם.

אילון מאסק ( צילום: שטארסטוק )

8. נמצא על הספקטרום האוטיסטי

במהלך הנחיית התוכנית "סאטרדיי נייט לייב" בשנת 2021 חשף מאסק לראשונה בפומבי כי הוא מאובחן עם תסמונת אספרגר. החשיפה עוררה תגובות רבות ברחבי העולם והפכה אותו לאחד האנשים המפורסמים ביותר שדיברו בגלוי על היותם על הספקטרום.

9. אוהב לעורר סערות ברשתות החברתיות

לאורך השנים מאסק הפך לאחת הדמויות הפעילות והמדוברות ביותר ברשתות החברתיות. ציוצים שלו כבר גרמו לתנודות חדות בשוק ההון, לעימותים עם רגולטורים, לתביעות משפטיות ולסערות בינלאומיות. מאז שרכש את טוויטר ושינה את שמה ל-X, השפעתו על השיח הציבורי רק גדלה.

10. גאון או פרובוקטור?

מאסק נחשב בעיני רבים לגאון טכנולוגי שמקדם את האנושות קדימה, אך במקביל הוא גם אחת הדמויות השנויות ביותר במחלוקת בעולם. מהתבטאויות פוליטיות ועד החלטות עסקיות דרמטיות - נדמה שאין כמעט שבוע שבו שמו לא עולה לכותרות.