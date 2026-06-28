עדן גולן, שכבר הספיקה להרשים את הקהל הישראלי והבינלאומי בהופעתה באירוויזיון ובתוכנית "רוקדים עם כוכבים", מוסיפה עוד הישג מרשים לרשימה: דיסני בחרה בה לשיר את שיר הסיום של סרט הלייב אקשן "מואנה" בגרסת הדיבוב העברית.

השיר, שייקרא בעברית "כל המסע", הוא יצירה מקורית שנכתבה במיוחד עבור גרסת הלייב אקשן ותתווסף לפלייליסט הסרט. את השיר יצר לין מנואל-מירנדה, היוצר המוכשר שעמד מאחורי המוזיקה של הסרט המונפש המקורי משנת 2016, שהפך ללהיט עולמי עם הכנסות של מעל 640 מיליון דולר.

גולן תצטרף לצוות הדיבוב העברי שכולל את משי קליינשטיין בתפקיד מואנה ואת ערן מור בתפקיד מאווי, דמות אל למחצה הפולינזי. בגרסה האמריקאנית, את התפקידים מגלמים השחקנית קתרין לאגאיה והשחקן דווין ג'ונסון, שגם מדבב את הדמות שלו בסרט המונפש. הבחירה של דיסני בגולן אינה מפתיעה לאור הביצועים המרשימים שלה בזמן האחרון. הזמרת, שייצגה את ישראל באירוויזיון והגיעה למקום החמישי עם השיר "Hurricane", הוכיחה את יכולותיה הווקאליות והבימתיות גם ב"רוקדים עם כוכבים", שם היא רוקדת לצד הרקדן המנוסה ארטיום ליאסקובסקי ונחשבת לאחת הפייבוריטיות של העונה.

עדן וארטיום ( אורטל דהן זיו )

מואנה חוזרת במתכונת חדשה

סרט הלייב אקשן של "מואנה" הוא חלק מהמגמה של דיסני להפוך את סרטי האנימציה הקלאסיים שלה לגרסאות לייב אקשן. בשנים האחרונות יצאו לאקרנים גרסאות חדשות ל"היפה והחיה", "אלאדין", "בת הים הקטנה" ו"שלגיה" בכיכובה של גל גדות.

העלילה עוקבת אחר מואנה, בתו הצעירה של הצ'יף טו פויה, משושלת ארוכה של נווטים שבמשך אלף שנים נמנעו מלהפליג מחוץ ללגונה. מואנה יוצאת למסע מסוכן כדי למצוא את מאווי, אל למחצה פולינזי, ולתקן את הטעות שעלולה להביא להשמדת החיים באיי פולינזיה.

הסרט החדש צפוי להגיע לבתי הקולנוע בישראל ב-8 ביולי 2026, במסגרת עונת הקיץ העמוסה שתכלול גם סרטים של סטיבן ספילברג, כריסטופר נולאן וסרטי המשך נוספים של דיסני.

השיר "כל המסע" כבר זמין להאזנה בפלטפורמות המוזיקה השונות, ומעריצי גולן כבר מביעים התרגשות מההזדמנות לשמוע את הקול המוכר שלה בפרויקט דיסני הגדול.