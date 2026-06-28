היועץ הבכיר מטיל פצצה: "בנט יודיע על פרישה עוד שבועיים"

הטלטלה הפוליטית סביב הקמת מפלגת "ביחד" והחיבור בין נפתלי בנט ליאיר לפיד ממשיכה לייצר כותרות, והפעם מכיוון האנליזה המקצועית של מאחורי הקלעים. היועץ האסטרטגי ומנהל הקמפיינים, נבו כהן, שוחח הבוקר (ראשון) עם פתחי וזמרי בתוכניתם "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, וסיפק תחזית קודרת במיוחד לגבי עתידו הפוליטי של ראש הממשלה לשעבר.

"התרחיש הסביר הוא שאנחנו נראה את המשך ההתרסקות של בנט לפיד", קבע כהן נחרצות בפתח דבריו, "ואז יתחיל הדיבור מתי הם מגיעים לחד-ספרתי. דרך אגב, הם בחד-ספרתי עכשיו. כל אחד מהם בנפרד הוא כבר בחד-ספרתי". המגיש ביקש לחדד את הנתונים והעיר כי מדובר במגמה מדאיגה בעיקר עבור יו"ר המפלגה: "אבל זו ירידה של בנט, כי לפיד כבר היה בחד-ספרתי". כהן הסכים עם האבחנה והשיב: "זה נכון".

עוד באותו נושא לראשונה בקולה: איילת שקד חושפת לאיזו מפלגה תצטרף חדשות סרוגים

"אין סיבה שאיזנקוט ייקח אותו כמספר 2"

בהמשך הניתוח האסטרטגי, הציג כהן תחזית דרמטית לימים הקרובים, שעל פי הנחת היסוד שלו עשויה להוביל לזעזוע נוסף בצמרת גוש המרכז-שמאל וליציאתו של בנט מהמערכת הפוליטית פעם נוספת.

"בשבועיים הקרובים יתחיל דיבור מתי הם מגיעים לחד-ספרתי ביחד", העריך היועץ האסטרטגי והטיל את הפצצה: "ואז הנחת היסוד שלי, תקשיבו טוב: שנפתלי בנט פורש לגמרי".

לדבריו של כהן, היחלשותו של בנט בסקרים פוגעת בצורה אנושה ביכולת המיקוח שלו מול שחקנים אחרים בגוש שמחזיקים כרגע בכוח אלקטורלי משמעותי יותר, כמו חבר קבינט המלחמה לשעבר. "אין שום סיבה שגדי איזנקוט ייקח אותו כמספר 2 שלו ברשימה במצב הנוכחי", סיכם כהן.