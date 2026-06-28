הרשימה נחשפה: אלה 51 המועמדים בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים

יאיר גולן ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מפלגת 'הדמוקרטים' מעלה הילוך לקראת הבחירות הפנימיות וחושפת היום (ראשון) את רשימת 51 המתמודדים הרשמית שישבצו את הרשימה לכנסת. במפלגה מדווחים על סחף משמעותי בשטח ועל שיא התפקדות של כל הזמנים מאז שנות ה-90, העומד נכון להיום על כ-85 אלף מתפקדים, כאשר מאות ישראלים נוספים מצטרפים לשורותיה מדי יום.

הבחירות המקדימות (הפריימריז) של המפלגה צפויות להתקיים ב-20.7, כאשר חלון ההזדמנויות להתפקדות ייסגר כשבוע לפני כן. בתוך כך, ב'דמוקרטים' מתגאים כי מדובר במספר המתפקדים הגדול ביותר כיום מבין כל מפלגות גוש המרכז-שמאל ובמערך הפעילים החזק ביותר בשטח. מבית ג'אן ועד שדה בוקר: הרשימה המלאה הרשימה שנחשפה מציגה פסיפס מגוון של נציגים ויישובים שונים ברחבי הארץ, מבית ג'אן בצפון ועד שדה בוקר שבדרום. היא כוללת מועמדים יהודים, דרוזים וערבים, ובהם 19 נשים. על פי תקנון המפלגה, הרשימה הסופית לכנסת תורכב בשיטת "ריצ'רץ'" שתבטיח שיבוץ של נשים וגברים לסירוגין. אלו הם 51 המתמודדים שהגישו את מועמדותם לפריימריז (לפי סדר אלפביתי): תומר אביטל, יואב אגמי, יריב אופנהיימר, דניאל אלגרט, חן אריאלי, אביתר באר, עאיד בדיר, מאלכ בדר, ענבר בזק, גיל ביילין, מהרטה ברוך רון, סומיה בשיר, אליס גולדמן, אבי דבוש, אוליביה דה לם, לי הופמן אגיב, ענבל וורטמן שהם, מורן זר קצנשטיין, אמיר ח'ניפס, אחסאן חלאילה, יעל כהן פארן, נעמה לזימי, אבישי ליכטנשטיין, גבי לסקי, איתי לשם, אמילי מואטי, בנימין מיניץ, מורן מישל, נדאל מסאלחה, ירון ניב, ערן ניסן, נאור נרקיס, רתם סיון, עלי סלאלחה, גאלב סלאמנה, ערן עציון, קטי פיאסצקי, יאיר פינק, גלעד קריב, הדס רגולסקי, משה רדמן, יאיר רובינשטיין, נאווה רוזוליו, מיכל רוזין, עמרי רונן, מוסי רז, אפרת רייטן, איהאב שליאן, דימה שפירא, רם שפע ונמרוד שפר.

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עקיצה לשותפים לגוש: "נסמכים על ועדות מסדרות ומנהיג יחיד"

במכתב רשמי ששלח הבוקר למתמודדים מנכ"ל המפלגה, עומר לובטון-גרנות, הוא בחר לנצל את המומנטום כדי לשלוח עקיצה ברורה לעבר השותפים והמתחרים הפוליטיים בגוש, כמו יאיר לפיד ונפתלי בנט.

"'הדמוקרטים' היא המפלגה הדמוקרטית היחידה בגוש השינוי", הצהיר לובטון-גרנות במכתבו. "בעוד יתר המרכיבים של המפה הפוליטית נסוגים אל החדרים הסגורים, נסמכים על ועדות מסדרות או על מנהיג יחיד, אנחנו מציעים לציבור אלטרנטיבה שלטונית שקופה, פתוחה, ערכית ויציבה".

בסיום דבריו קרא המנכ"ל למתמודדים לשמור על מערכת בחירות נקייה ומכבדת: "גם כשאנו מתחרים בפריימריז, אנו שותפים מלאים לשינוי האמיתי שיוביל את המדינה. שמרו על שיח מכבד, כבדו את חופש הביטוי והקפידו על שמירת החוק וערכי המפלגה".