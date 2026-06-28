תשמור נידה? הווידוי של עומר לוי לפני החתונה

כוכבת הרשת עומר לוי נמצאת בישורת האחרונה לקראת היום הגדול בחייה. בעוד יומיים בדיוק היא תצעד אל החופה, והבוקר (ראשון) היא שיתפה את מאות אלפי עוקביה בהכנות הרוחניות לרגע המרגש, כשהיא מתכוננת ליישם את אחת המצוות המרכזיות והחשובות ביותר של כלה יהודייה לפני חתונתה.

בסרטון שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה בסטורי, שיתפה לוי על ההתרגשות וההכנות לטבילה: "עוד יומיים חתונה, אני מתרגשת ברמות ולא יודעת לעכל. היום יש לי מקווה שזה ממש מרגש אותי".

ההתרגשות הזו מגיעה בשיאה של תקופה עמוסה במיוחד עבור כוכבת הרשת, ולא רק בגזרה האישית. מעבר להכנות הקדחתניות לחתונה, שמה של לוי עלה לאחרונה לכותרות גם בהקשר מקצועי ומבטיח במיוחד; על פי הדיווחים, היא נמצאת במגעים מתקדמים לקראת השתתפות בפסטיגל הקרוב.