חתונה ממבט מרוחק: כששמירת נגיעה הופכת לכלי טיפולי בחתונמי

שמירת נגיעה בחתונמי? הבוקר (ראשון) בתכנית "חדשות הבוקר" של ניב רסקין בקשת 12, עלתה לדיון סוגיה טיפולית מרתקת מתוך "חתונה ממבט ראשון". מומחה התוכנית, הפסיכולוג הקליני גלעד הורוביץ, התארח באולפן כדי להשיב לתהייה שהפנה אליו פסיכולוג העבר של הסדרה, דני פרידלנדר: ממתי פסיכולוגים מרחיקים מגע ומיניות, כשהמטרה היא דווקא לייצר קרבה?

הדיון התעורר בעקבות החלטתו של גלעד להפציר בבני הזוג סופי ודור לקחת צעד אחורה ולשמור על מרחק פיזי זמני. גלעד הסביר כי לעיתים, מתוך פחד עמוק מאובדן הקשר, בני זוג נוטים "להיצמד חזק חזק" בצורה שמספקת הרגעה רגעית, אך חוסמת התפתחות אמיתית. הוא דימה את התנועה הזו לפתיחה זמנית של אקורדיון, המאפשרת מרחב נשימה והתרחבות.

"בתוך יחסים סימביוטיים אנחנו קרובים מדי כדי לראות את האחר שמולנו על יתרונותיו וחסרונותיו", הסביר גלעד באולפן.

לדבריו, המרחק המבוקר נועד להוכיח לבני הזוג שהקשר שלהם מספיק חזק ויציב כדי להכיל גם מורכבויות, חלקים פחות טובים ואפילו איומים – מבלי להתפרק. במקרה של סופי ודור, התנועה הזו אפשרה להם להרפות מהמגננות, להבין לעומק את הצרכים האישיים שלהם, ולבנות זוגיות בשלה וארוכת טווח שאינה נשענת על תלות מוחלטת.