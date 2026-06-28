איש התקשורת עמרי אסנהיים, מספק הצצה מפוכחת ואמיצה על האופן שבו התקשורת הישראלית נוהגת בראשי המערכת, לצד גיבוי מפתיע למועמדותו של האלוף דוד זיני לראשות שירות הביטחון הכללי.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר אסנהיים: "ראשי מערכת הביטחון כגון ראש השב"כ רונן בר והרמטכ"ל הרצי הלוי זכו להנחות גדולות מדי מצד התקשורת", קבע אסנהיים נחרצות. את הסיבה לכך הוא תולה ישירות במפה הפוליטית: "זה קרה בגלל העובדה הפשוטה שהם היו לעומתיים לראש הממשלה בנימין נתניהו".

"אין סיבה שדוד זיני לא ימונה לראש השב"כ"

בהמשך הראיון התייחס אסנהיים לביקורת הציבורית והתקשורתית שנשמעת נגד האפשרות שנתניהו ימנה את אלוף פיקוד ההכשרות והאימונים, דוד זיני, לתפקיד ראש השב"כ הבא, והזכיר תקדימים היסטוריים של הצנחת מפקדים מחוץ לארגון.

"אני, בניגוד לאחרים, חושב שדוד זיני ראוי בהחלט להיות ראש השב"כ במידה ונתניהו חושב שהוא האיש המתאים לתפקיד", הבהיר אסנהיים. "אם דני יתום הוצנח בעתו לתפקיד ראש המוסד, ואם עמי איילון הגיע לתפקיד ראש השב"כ היישר מחיל הים, אין שום סיבה שדוד זיני, שהוא אלוף עתיר זכויות בצה"ל, לא ימונה לתפקיד ראש השב"כ".

לדבריו, ההתנגדות לזיני נובעת בעיקר מהפוזיציה האוטומטית נגד ראש הממשלה: "חוסר האהדה האינרנטי של התקשורת כלפי נתניהו, בתוספת מינויים מהעבר שנראו בחלקם לא מתאימים ונעשו רק מטעם נאמנות, גרמו לכך שזיני סובל כעת מהביקורת הזאת בצורה לא מוצדקת".

"הוא נותן דלק למתנגדיו בתוך הארגון"

לצד הגיבוי המקצועי לכישוריו של האלוף, אסנהיים לא חסך את שבט ביקורתו מהתנהלותו הציבורית של זיני בשבוע האחרון, סביב הפרסומים על מעורבותו בנושאים פנים-ארגוניים רגישים.

"אני חושב שזיני עושה טעות בשני הפרסומים שפורסמו השבוע, גם בעניין של אירוע הגאווה בשב"כ וגם בעניין של פינת הזיכרון", סייג איש התקשורת. "אני חושב שהוא במובן הזה נותן דלק מיותר למתנגדיו. בהתנהלות הזו הוא בעצם מראה למתנגדיו, אגב גם לאלה שנמצאים בתוך הארגון, שיש להם על מה להסתמך".