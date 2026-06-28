הוכה עד אבדן הכרה: לינץ' של ערבים נגד רועה צאן בגוש עציון

כמעט אסון בגוש עציון. רועה צאן מגבעת מקנה אברהם במזרח גוש עציון יצא הבוקר עם עדרו לשטחי המרעה. לאחר כשעה דיווח לחבריו כי בדואים מהכפר רשיידה שאוחזים בידיהם אלות ואבנים מתחילים להקיף אותו.
תושבים שחשו למקום איתרו אותו כשהוא שרוע על הרצפה ומעליו כעשרה פורעים. הם הבריחו את התוקפים שהמשיכו לזרוק אבנים על כוח הפינוי. בקטטה נפצעו עוד שני ישראלים. הרועה שהותקף פונה כשהוא מחוסר הכרה והפורעים נמלטו בחזרה לכפר.
בדרך לבית החולים התעורר המותקף ופונה בהמשך יחד עם שני הפצועים הנוספים לבית החולים שערי צדק.
כוחות צה"ל ומשטרה שהגיעו למקום הודיעו כי יפתחו בסריקות, אך טרם דווח על חשודים שנעצרו.
בגבעה מספרים כי רועה הצאן שנפצע היום - נפצע לפני כשנה פציעה קשה בראשו במהלך תקיפה דומה שחווה בשטחי המרעה. גם אז הוא פונה לבית החולים, השתקם וחזר לשטח לרעות את צאנו. לאחר התקיפה נעצרו אז שני חשודים אולם שוחררו כעבור ימים ספורים.