הוכה עד אבדן הכרה: לינץ' של ערבים נגד רועה צאן בגוש עציון

תקיפת רועה במקנה אברהם ( ללא קרדיט )

כמעט אסון בגוש עציון. רועה צאן מגבעת מקנה אברהם במזרח גוש עציון יצא הבוקר עם עדרו לשטחי המרעה. לאחר כשעה דיווח לחבריו כי בדואים מהכפר רשיידה שאוחזים בידיהם אלות ואבנים מתחילים להקיף אותו.

תושבים שחשו למקום איתרו אותו כשהוא שרוע על הרצפה ומעליו כעשרה פורעים. הם הבריחו את התוקפים שהמשיכו לזרוק אבנים על כוח הפינוי. בקטטה נפצעו עוד שני ישראלים. הרועה שהותקף פונה כשהוא מחוסר הכרה והפורעים נמלטו בחזרה לכפר.

הרועה לאחר הפינוי ( ללא קרדיט )