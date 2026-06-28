במרכז הרצועה: חוסל מפקד המשטרה הימית של חמאס

מפקד המשטרה הימית ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ושב"כ הוציאו לפועל תקיפה ממוקדת במרכז רצועת עזה, שהובילה לחיסולם של שלושה פעילי טרור בכירים בזרוע הצבאית של חמאס. בראשם עמד מנצור סאמי מחמוד שחתות, אשר שימש כמפקד המשטרה הימית של חמאס במחנות המרכז.

הניסיון לקדם מתווי טרור על פי גורמי ביטחון, שחתות היה מעורב באופן פעיל בתקופה האחרונה בקידום ובתכנון מתווי טרור שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים ברצועה. יחד עמו חוסלו שני מחבלים נוספים, אשר שירתו אף הם כמפקדים במשטרה הימית – זרוע הפועלת תחת פיקודו הישיר של חמאס ומכווינה פעולות חבלניות נגד כוחותינו ומדינת ישראל.

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הסרת איום מיידי בשטח

הסיכול בוצע בעת שהשלושה נעו ברכבם כשהם חמושים באמצעי לחימה. על פי הודעת צה"ל, החוליה היוותה איום מיידי ומוחשי על כוחות צה"ל הפרוסים במרחב.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על ביטחון ישראל וכוחותינו", מסרו בדובר צה"ל.

הפעולה מהווה נדבך נוסף במאמץ המתמשך של צה"ל ושב"כ לפגוע בתשתיות הפיקוד והשליטה של ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסכל ניסיונות פגיעה בחיילי צה"ל.