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חדשות צבא ובטחון

במרכז הרצועה: חוסל מפקד המשטרה הימית של חמאס

בפעילות משותפת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי (שב"כ), סוכל שלשום (ו') מנצור סאמי מחמוד שחתות, מפקד המשטרה הימית של ארגון הטרור חמאס במחנות המרכז. יחד עמו חוסלו שני מפקדים נוספים בארגון

11:00
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מפקד המשטרה הימית (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל ושב"כ הוציאו לפועל תקיפה ממוקדת במרכז רצועת עזה, שהובילה לחיסולם של שלושה פעילי טרור בכירים בזרוע הצבאית של חמאס. בראשם עמד מנצור סאמי מחמוד שחתות, אשר שימש כמפקד המשטרה הימית של חמאס במחנות המרכז.

הניסיון לקדם מתווי טרור

על פי גורמי ביטחון, שחתות היה מעורב באופן פעיל בתקופה האחרונה בקידום ובתכנון מתווי טרור שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים ברצועה. יחד עמו חוסלו שני מחבלים נוספים, אשר שירתו אף הם כמפקדים במשטרה הימית – זרוע הפועלת תחת פיקודו הישיר של חמאס ומכווינה פעולות חבלניות נגד כוחותינו ומדינת ישראל.

רגעי החיסול
רגעי החיסול| צילום: צילום: דובר צה"ל

הסרת איום מיידי בשטח

הסיכול בוצע בעת שהשלושה נעו ברכבם כשהם חמושים באמצעי לחימה. על פי הודעת צה"ל, החוליה היוותה איום מיידי ומוחשי על כוחות צה"ל הפרוסים במרחב.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על ביטחון ישראל וכוחותינו", מסרו בדובר צה"ל.

הפעולה מהווה נדבך נוסף במאמץ המתמשך של צה"ל ושב"כ לפגוע בתשתיות הפיקוד והשליטה של ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסכל ניסיונות פגיעה בחיילי צה"ל.

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לפני 39 דקות

אתם באמת קונים את החגיגות האלה כשאנחנו זוכרים טוב מאוד איך אחרי חיסול יאסין קיבלנו מפלצת גדולה פי אלף?!?
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