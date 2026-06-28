חכו עם התדלוק: בעקבות הפסקת האש צניחה במחירי הדלק

הפסקת האש בין איראן וארה"ב נותנת את אותותיה. אחרי הצניחה במחיר הנפט גם מחיר הדלק בישראל צונח.

משרד האנרגיה מעדכן הבוקר כי בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי יעודכנו מחירי הדלק בתחנות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.48 ש"ח לליטר, ירידה של 32 אג' מהחודש שעבר.

תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי.

באילת, המחיר יעמוד על 6.34 (ללא מע"מ) ירידה של 27 אג'. תוספת שירות מלא תישאר גם היא 21 אגורות.

הסיבה לצניחה במחיר הדלק היא הירידה במחירי הנפט בעקבות הסכם הפסקת האש בין ארה"ב ואיראן ושחרור המכליות במפרץ הפרסי. מחיר הנפט ירד ב-16.4% והירידה נבלמה בגלל זינוק בשער הדולר של 20 אגורות (5.9%).

עם זאת על כל ליטר דלר נשלם 4.75 שקלים מסים -בלו ומע"מ המהווים 63% מהמחיר הסופי.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסרה: "מחיר הבנזין בתחנה ירד החודש ב־32 אגורות לליטר לעומת העדכון הקודם - הירידה החודשית המשמעותית ביותר בשלושת החודשים האחרונים. בסך הכול, מאז חודש אפריל, ירד מחיר הבנזין ב־59 אגורות לליטר.

עיקר הירידה החודש נובעת מהיחלשות מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע ירידה בפרמיית הסיכון בשווקי האנרגיה והתפוגגות חלק מהחששות מפני שיבושים באספקת הנפט העולמית. כתוצאה מכך, ירד מחיר הבנזין הבינלאומי בכ־16%. מנגד, התחזקות הדולר בכ־6% מול השקל פעלה בכיוון ההפוך ומיתנה מעט את היקף ההוזלה לצרכן. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר לציבור להשוות מחירים בין תחנות הדלק, ולבחור בתחנה המשתלמת ביותר".