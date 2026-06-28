בן גביר הבטיח משילות: רצח רביעי ביממה; 165 נרצחים מתחילת השנה

במשמרת של בן גביר. שנת שיא ברציחות ( יונתן זינדל/פלאש90 )

בן גביר הבטיח משילות והגברת הביטחון האישי, אבל בפועל מספר הרציחות בישראל בשיא של כל הזמנים.

בתוך 5 שעות נרצחו בישראל 4 אנשים ברציחות פליליות. זה התחיל הבוקר בטייבה, ברצח של בכר נסיראת (בן 20) שנורה למוות על ידי אלמונים. בן משפחתו נפצע ופונה לבית החולים. במשטרה אומרים כי הרקע לאירוע ככל הנראה סכסוך בתוך המשפחה.

זירת האירוע ביפו ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

זירת מכונית התופת ביפו - דוברות מד"א מבצעי זירת מכונית התופת ביפו | צילום: דוברות מד"א מבצעי 10 10 0:00 / 0:23

שעתיים חלפו והפעם היה זה חיסול באמצעות מטען תופת במכונית ברחוב סהרון ביפו. אדם כבן 40 נהרג במקום, ובנו הקטן הצליח להיחלץ מהרכב הבוער כשהוא סובל מכוויות בפניו.

גם הפעם אומרים במשטרה כי האירוע הוא פלילי. זהו כבר החיסול השישי או השביעי בחודשים אחרונים באמצעות מכוניות תופת. ברוב המקרים מדובר בחיסולים בין עבריינים, אבל במקרה חריג, הזמין אדם את חיסולה של בת זוגו שנפרדה ממנו. רכבה התפוצץ בנתיבי איילון.

עוד שעה חלפה ורצח כפול בקלנסוואה. שני גברים נורו למוות על ידי אלמונים. הרקע הפעם הוא סכסוך בין משפחות.

מתחילת השנה נרצחו בישראל 165 בני אדם, 141 מהם במגזר הערבי. המספרים שוברים את השיא של השנה שעברה ששבר בעצמו את השיא של לפני שנתיים. לשם השוואה בתקופה המקבילה תחת השר עומר בר לב נרצחו בישראל כ-60 בני אדם (כולל במגזר הערבי) בלבד.

הרצח במגזר הערבי מתחיל לזלוג גם למגזר היהודי, והשימוש באמצעי חבלה ומכוניות תופת, כאמור מגיע גם לישובים היהודיים.