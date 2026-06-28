המהפך הקיצוני של מרגי: חזר לימי הטירונות

הזמר והיוצר יהונתן מרגי (26) הדהים הבוקר את המעריצים כשהעלה תמונה מפתיעה לחשבון האינסטגרם שלו, והוכיח שלפעמים שווה לחזור למקורות.

מרגי נפרד לשלום מהשיער הארוך שליווה אותו בתקופה האחרונה, והציג לוק חדש-ישן: תספורת קצוצה ונוסטלגית. אל התמונה הוא צירף את הכיתוב הקצר והמסתורי: "we're back" ("חזרנו").

המראה החדש זרק את הגולשים מיד כמה שנים טובות אחורה, לימים שבהם מרגי לבש מדים ירוקים ושירת בצה"ל במסלול ה"טאלנט" המדובר.

כמובן שאי אפשר לדבר על התקופה ההיא בלי להיזכר באקסית המיתולוגית, נועה קירל, ששירתה לצדו באותו מסלול בדיוק וסיפקה יחד איתו כותרות בקצב מסחרר.

האם התספורת הזו היא רמז לפרויקט מוזיקלי חדש שחוזר לשורשים, או סתם געגוע לימים פשוטים יותר? מה שבטוח, הרשת כבר גועשת.