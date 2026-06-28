הקרב מתחמם: תמונת 32 האחרונות הושלמה

עם סיום שלב הבתים במונדיאל 2026, הושלמה תמונת העולות ל-32 האחרונות לאחר סדרת משחקים דרמטית בבתים 10, 11 ו-12. אנגליה הבטיחה את ראשות בית 12 בעקבות ניצחון 0:2 על פנמה, בעוד קרואטיה הבטיחה את המקום השני לאחר שגברה על גאנה.
בבית 11, קולומביה סיימה בפסגה לאחר תיקו מאופס מול פורטוגל, והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו העפילה מהמקום השלישי הודות למהפך וניצחון 1:3 על אוזבקיסטן.
השיא של יום המשחקים נרשם במפגש בין אוסטריה לאלג'יריה, שהפך למותחן בלתי נשכח. לאחר 70 דקות של כדורגל נהדר, התוצאה 2:2 הציבה את שתי הנבחרות בעמדת עלייה על חשבונה של איראן.
בדקה ה-93 כבש ריאד מאחרז שער שנראה כמעלה את אלג'יריה ומשאיר את איראן בתמונת הסיכויים לדקה בודדת, אך בדקה ה-96 השווה סשה קליידז'יץ' ל-3:3 דרמטי. השער הזה שלח את אוסטריה לשלב הבא והותיר את איראן מחוץ לטורניר.
להלן לוח המשחקים של שלב 32 האחרונות:
- יום ראשון, 22:00: דרום אפריקה - קנדה
- יום שני, 20:00: ברזיל - יפן
- יום שני, 23:30: גרמניה - פרגוואי
- בין שני לשלישי, 04:00: הולנד - מרוק
- ויום שלישי, 20:00: חוף השנהב - נורבגיה
- בין שלישי לרביעי, 00:00: צרפת - שבדיה
- בין שלישי לרביעי, 04:00: מקסיקו - אקוודור
- יום רביעי, 19:00: אנגליה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
- יום רביעי, 23:00: בלגיה - סנגל
- בין רביעי לחמישי, 03:00: ארה”ב - בוסניה
- יום חמישי, 22:00: ספרד - אוסטריה
- בין חמישי לשישי, 02:00: פורטוגל - קרואטיה
- יום שישי, 06:00: שוויץ - אלג'יריה
- יום שישי, 21:00: אוסטרליה - מצרים
- בין שישי לשבת, 01:00: ארגנטינה - קייפ ורדה
- בין שישי לשבת, 04:30: קולומביה - גאנה