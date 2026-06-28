הקרב מתחמם: תמונת 32 האחרונות הושלמה

עם סיום שלב הבתים במונדיאל 2026, הושלמה תמונת העולות ל-32 האחרונות לאחר סדרת משחקים דרמטית בבתים 10, 11 ו-12. אנגליה הבטיחה את ראשות בית 12 בעקבות ניצחון 0:2 על פנמה, בעוד קרואטיה הבטיחה את המקום השני לאחר שגברה על גאנה.

בבית 11, קולומביה סיימה בפסגה לאחר תיקו מאופס מול פורטוגל, והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו העפילה מהמקום השלישי הודות למהפך וניצחון 1:3 על אוזבקיסטן.

השיא של יום המשחקים נרשם במפגש בין אוסטריה לאלג'יריה, שהפך למותחן בלתי נשכח. לאחר 70 דקות של כדורגל נהדר, התוצאה 2:2 הציבה את שתי הנבחרות בעמדת עלייה על חשבונה של איראן.

בדקה ה-93 כבש ריאד מאחרז שער שנראה כמעלה את אלג'יריה ומשאיר את איראן בתמונת הסיכויים לדקה בודדת, אך בדקה ה-96 השווה סשה קליידז'יץ' ל-3:3 דרמטי. השער הזה שלח את אוסטריה לשלב הבא והותיר את איראן מחוץ לטורניר.

להלן לוח המשחקים של שלב 32 האחרונות: