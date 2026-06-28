מה לימדו אותנו שנשים יכולות לעשות ומה קורה בפועל?

בפרק החדש והמרתק של הפודקאסט "אחת. אחת. – אישה, משמעות, צמיחה", המארחת בת שבע מנס יושבת לשיחה פתוחה עם דידי שור -עיתונאית שנים ומסקרת תחום חברה חרדית, מיוצרי סדרת הטלויזיה המצליחה "חרדיות" - כדי לברר בדיוק את הפער הזה, בדגש על עולמן של נשים חרדיות.

השיחה נוגעת במתח העדין והמוכר בין החלומות והרצונות האישיים שלנו לבין הציפיות שהחברה מציבה לנו. שור משתפת באומץ על הבחירה שלה כאישה ללמוד גמרא, על פתיחת נושאים רגישים לשיח, ועל הדברים שהייתה רוצה לראות משתנים בתוך החברה.

בנוסף, השתיים מנסות לפצח את שאלת השילוב: איך באמת מצליחים לנהל חיים של יצירה, מחשבה ועשייה ציבורית משמעותית, יחד עם חיי משפחה. זהו פרק חובה המעניק מסר חזק לנשים שמחפשות לפלס את הדרך הייחודית והאמיתית שלהן.