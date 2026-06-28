ליאונל מסי ( צילום: שאטרסטוק )

נבחרת ארגנטינה המשיכה הלילה (שלישי) במסע המוצלח שלה במונדיאל 2026 עם ניצחון 3:1 על נבחרת ירדן במסגרת שלב הבתים, בית י'. אלופת העולם המכהנת שלטה במשחק מתחילתו ועד סופו, כשהקפטן ליאונל מסי שוב הוכיח מדוע הוא נחשב לאחד הגדולים בכל הזמנים.

הארגנטינאים פתחו בקצב גבוה ובדקה ה-19 כבש ג'ובאני לו סלסו את השער הראשון. במחצית הראשונה הוסיף לאוטרו מרטינס שער נוסף מנקודת הפנדל בדקה ה-31, והעלה את יתרון האלביסלסטה ל-0:2 מוצק. במחצית השנייה ניסתה ירדן לחזור למשחק, וצלחה לצמצם בדקה ה-55 כאשר מוסא אל-תעמרי כבש שער יפה שהחזיר את הירדנים לתקווה. אולם התקווה הזו לא החזיקה מעמד זמן רב. בדקה ה-80 הגיע הרגע שכולם חיכו לו: ליאונל מסי קיבל כדור במרחב, התקדם בקור רוח אופייני וסיים בדיוק מול השער. השער של הפרעוש חתם את התוצאה הסופית 3:1 והעניק לארגנטינה שלוש נקודות חשובות נוספות בדרך להגנה על התואר. מסי ממשיך לשבור שיאים השער של מסי הוא עוד אבן דרך בקריירה המפוארת שלו. הקפטן הארגנטינאי, שמופיע בטורניר העולמי כשעל כתפיו תואר אלוף העולם מקטאר 2022, ממשיך להוסיף לאוסף השערים שלו במונדיאלים ולהתקרב לשיא ההיסטורי של מירוסלב קלוזה. כזכור, במשחק הפתיחה מול אלג'יריה כבש מסי שלושער והשווה את שיאו של החלוץ הגרמני האגדי עם 16 שערים בגביע העולם. כעת, עם השער מול ירדן, הוא מוביל את הטבלה ההיסטורית לבדו עם 17 שערים, ומרחיק את עצמו מהמתחרים.

גביע העולם - מונדיאל 2026 ( שאטרסטוק )

מעבר לשערים, מסי המשיך לשבור שיאים גם בהיבטים אחרים. הוא כבר הפך לכדורגלן הראשון אי פעם שמשתתף בשישה טורנירי מונדיאל שונים, והרחיב את שיא ההופעות שלו בגביע העולם.

עבור ארגנטינה, הניצחון על ירדן הוא המשך לסדרת הופעות מרשימה בטורניר. האלביסלסטה, שמחזיקה בשלוש זכיות היסטוריות בגביע העולם (1978, 1986, 2022), נראית נחושה להוסיף תואר נוסף לאוסף המפואר.

בשלב הבתים, ארגנטינה ממשיכה לשלוט ולהציג כדורגל מרשים. הניצחון על אוסטריה והתצוגה המשכנעת מול ירדן מעידים על נבחרת שנמצאת בכושר מצוין ומוכנה להמשיך הלאה בטורניר.

הקפטן מסי, שחוגג בימים אלה את יום הולדתו ה-39, ממשיך להוכיח שגילו הוא רק מספר. הפרעוש מוביל את ארגנטינה בביטחון ובניסיון, ונראה שהוא נחוש להוביל את נבחרתו לעוד תואר עולמי לפני שיסיים את הקריירה המדהימה שלו.