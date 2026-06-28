רונן צור על הסערה סביבו: "יש שני דברים שלא ידעתי קודם"

שלושה ימים בלבד לאחר שהודיע בקול תרועה רמה על הצטרפותו למפלגת 'הדמוקרטים' ועל כוונתו להתמודד בפריימריז לרשימה, רונן צור מעניק הבוקר (ראשון) ריאיון טעון במיוחד לרדיו 103FM, ומסביר מה גרם לו לשבור את הכלים ולפרוש מהמרוץ בטריקת דלת מהדהדת.

"שני דברים לא ידעתי קודם", הסביר צור בפתח דבריו את השתלשלות האירועים המהירה שהובילה להחלטתו הדרמטית. "האחד הוא התגובה החריפה והקיצונית לביקורת שלי על הפגישה עם ג'יבריל רג'וב. הדבר השני היה השתיקה של ראשי המפלגה ושל יאיר גולן אחרי הסמס המזויף שנשלח לנמרוד שפר".

"הם משתמשים באותה שיטה בזויה"

צור, שהיה אחד האנשים המרכזיים במטה משפחות החטופים, הביע אכזבה עמוקה מהיחס שקיבל בתוך הבית הפוליטי החדש שלו, והשווה את המתקפות נגדו לאלו שספג בעבר מחוגי הימין.

"כשהייתי במטה החטופים אמרו עליי שאני מהדהד מסרים של חמאס, ועכשיו יאיר גולן בא ואומר שאני מהדהד מסרים של הליכוד", תקף המועמד לשעבר בנחרצות. "זו בדיוק אותה שיטה בזויה שאנחנו כגוש יצאנו נגדה ונלחמנו בה".