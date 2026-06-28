רונן צור על הסערה סביבו: "יש שני דברים שלא ידעתי קודם"

שלושה ימים בלבד לאחר שהודיע בקול תרועה רמה על הצטרפותו למפלגת 'הדמוקרטים' ועל כוונתו להתמודד בפריימריז לרשימה, רונן צור מעניק הבוקר (ראשון) ריאיון טעון במיוחד לרדיו 103FM, ומסביר מה גרם לו לשבור את הכלים ולפרוש מהמרוץ בטריקת דלת מהדהדת.
"שני דברים לא ידעתי קודם", הסביר צור בפתח דבריו את השתלשלות האירועים המהירה שהובילה להחלטתו הדרמטית. "האחד הוא התגובה החריפה והקיצונית לביקורת שלי על הפגישה עם ג'יבריל רג'וב. הדבר השני היה השתיקה של ראשי המפלגה ושל יאיר גולן אחרי הסמס המזויף שנשלח לנמרוד שפר".
"הם משתמשים באותה שיטה בזויה"
צור, שהיה אחד האנשים המרכזיים במטה משפחות החטופים, הביע אכזבה עמוקה מהיחס שקיבל בתוך הבית הפוליטי החדש שלו, והשווה את המתקפות נגדו לאלו שספג בעבר מחוגי הימין.
"כשהייתי במטה החטופים אמרו עליי שאני מהדהד מסרים של חמאס, ועכשיו יאיר גולן בא ואומר שאני מהדהד מסרים של הליכוד", תקף המועמד לשעבר בנחרצות. "זו בדיוק אותה שיטה בזויה שאנחנו כגוש יצאנו נגדה ונלחמנו בה".
חצי ביקורת ישירים לעבר יאיר גולן
בהמשך הריאיון הפנה צור אצבע מאשימה חריפה וישירה לעבר יו"ר המפלגה, סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, ותקף את התנהלותו הציבורית והאישית לאורך השנים ובימים האחרונים.
"לצערי, כששמעתי את הדבר המזעזע מהצד של גולן, אמרתי לעצמי שזה אותו אדם שאמר על מדינת ישראל שהיא הורגת תינוקות כתחביב", הטיח צור סביב שולחן המראיינים. "הוא בלי שום היסוס בא ואומר עליי דבר כל כך בזוי. אני מציע ליאיר גולן לעצור רגע ולחשוב, לפני שהוא הופך להיות מכונה של פליטות פה תמהוניות".
את דבריו חתם צור בהזכרת מאבקיו הציבוריים בשנים האחרונות, תוך שהוא עוקץ את ראשי האופוזיציה על חוסר הגיבוי שהעניקו לו. "אני עמדתי לגמרי לבד מול מכונת הרעל, בזמן שגם יאיר גולן וגם ראשי אופוזיציה אחרים לא עשו שום דבר ולא נקפו אצבע".
רונן צור שיקר והכפיש שנתניהו רוצה ש"החטופים ימותו במנהרות..." בתוכניות רדיו אצל רוני בראון .