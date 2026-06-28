טיול ב"ארץ הגליל" בימי הקיץ, הוא מן החוויות היותר יפות הקיימות בארץ ישראל. נסיעה בת שעתיים ממרכז הארץ ומיד ניצבים בפני עולם אחר. שלוה ורוגע, וביחוד בתקופת הקיץ כשהירוק ניבט שם מכל פינה.

המראות נהדרים. אין צורך בהרבה מאמץ כדי להכיר תופעות שבמדינות אחרות נוסעים שעות כדי להבינם.

הלכנו הפעם לטיול שרובו מוזיאונים. להבין, ללמוד, לטעום, לגעת בטבע הכי קרוב שאפשר. שם בגליל העליון, זה בהחלט אפשרי.

הכביש המחבר בין צומת גומא, ללהבות הבשן, עוטה עלווה ירוקה של עצי אקליפטוס גבוהים, המסתירים לנוסע בכביש את יופיו של האזור.

נבכי העבר וההווה, פיסת היסטוריה ותחילתו של המאבק על ארץ ישראל - כל אלו שזורים יחדיו בטיול הצפוני.

'מחזקים את הגליל', זו אמירה עם משמעות אומר לנו אסף לנגלבן ראש המועצה.

מוזיאון הרעות

בימים האחרונים ולראשונה מאז תחילת המלחמה בצפון, נפתח מחדש מוזיאון הרעות במצודת כ"ח לקהל הרחב.

במהלך הקרבות גם נגרמו לאתר נזקים, בעיקר עקב פגיעות הדף. מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש בלבנון, פעלו צוותי השימור הפיזי של המועצה לשימור אתרים לתיקון הנזקים ולהבאתו של המוזיאון חזרה למצב בו יוכל לקלוט קהל.

מוזיאון הרעות, מייסודם של יהודה דקל וחבריו, מביא את סיפורם של הלוחמים ויוצר את החיבור המוחלט ללוחמי 'חרבות ברזל'. לאחר מאמצים גדולים שעשתה המועצה לשימור אתרים, נפתח מוזיאון הרעות מחדש.

המוזיאון הינו אתר מורשת, המספר על כיבוש משטרת נבי יושע, במלחמת העצמאות. בשלושת קרבות הגבורה נפלו 28 לוחמים שנתנו למשטרה את שמה העברי מצודת כ"ח. קרבות אלו נלמדים עד היום במערך ההדרכה של צה"ל כמגבשי מורשת וערכי לחימה שבמרכזם ערך הרעות.

במקום- תצוגה המספרת על ביצור גבול הצפון במאורעות 1936, על הווי ההכשרות המגויסות של הפלמ"ח, על ראשיתה של מלחמת העצמאות בגליל העליון עד כיבוש המצודה יומיים לאחר הקמת המדינה. כל אלה מעוצבים ביופי נדיר בשילוב ,טקסטים, תמונות, סרטונים ומערך ייחודי המאפשר למבקר ל"היכנס" לקרב השני בתלת מימד אינטראקטיבי על גבי טאבלטים אישיים. קיר הנצחה עם תמונות הנופלים ומגירה אישית לכל אחד מהם ממחיש את עולמם של הלוחמים. סמוך למוזיאון נמצא קבר אחים ולידו מצפור מרהיב על עמק החולה, ליצירת קשר: 04-6432810

מוזיאון בר דוד ברעם- אומנות ויודאיקה על הגבול

במרומי הגליל העליון, 300 מטרים מקו הגבול ממוקם קיבוץ ברעם. זה לא עוד מוזיאון. זו יצירה של ממש בדמות אוסף נדיר ומיוחד של פריטי יודאיקה מכל רחבי העולם. פשוט לעמוד, ללמוד, להתבונן ולהכיר. גם להוקיר.

אבי, מנהלו של המוזיאון מספר לי שלא עזב לרגע את המקום גם בימי המלחמה בצפון. אחריות על המיצגים והאוסף הנדיר. חשוב בימים אלו.

אוסף מוזיאון בר-דוד כולל יצירות אמנות בטכניקות שונות ומגוונות כגון שמן, אקוורל, רישומים, תחריטים, ליתוגרפיות והדפסים מסוגים שונים וממגוון חומרים. האוסף אוצר בתוכו עבודות של יוצרים בעיקר יהודים, החל ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו, מהם אמנים יהודים שפעלו ויצרו בארצות ניכר ולא חיו בארץ, אמנים שנולדו ויצרו בחוץ לארץ עלו והתיישבו בארץ וכלה באמנים שנולדו, פעלו ועדיין פועלים כאן.

ייחודו של האוסף בהיותו עשיר בעבודות של אמנים מוכשרים ויידועי שם, לצד אמנים מוכשרים שלא זכו לחשיפה בציבור. האוסף כולל גם יצירות ניסיוניות, סקיצות מעניינות ורישומי הכנה של אמנים אשר חיפשו את דרכם בין שנות ה- 50 וה- 60 .

באוסף ישנן גם עבודות של אמנים אשר ליוו ביצירותיהם את המפעל הציוני ונתנו ביטוי לנוף הארצישראלי ולאדם בתוך הנוף הקסום של הארץ בהתהוותה.

אחד הפריטים הנדירים באוסף המוזיאון הוא של יענקל אדלר על סיפורי יוסף, זו סדרת ציורי זכוכית עם שמונה פריטים כשייחודם הוא ציור על זכוכית בטכניקה הפוכה.

במוזיאון מספר תערוכות. מהן תערוכות הקבע ומהן תערוכת מתחלפות . בתווך תערוכה מיוחדת על מבני בטון כמו הפילבוקס המפורסם ובתוכו קולות מבלנון. למטה תערכה לנוער. מעניין ושונה.

תערוכת הקבע 'מסורת והמשכיות' באגף היודאיקה מספרת את סיפורו של העם היהודי לארוך התקופות באמצעות חפצי יודאיקה ואמנות יהודית וישראלית מאוסף משה וטובה בר-דוד.

בסיור המודרך מכירים לעומק את האספן, את המוזיאון והאוסף שנבנה על אוספו הנרחב ושומעים את הסיפורים העומדים מאחורי החפצים ופריטי האמנות בתערוכה. ספר התורה העתיק ( גם אשכנזי וגם ספרדי), קורת הבטון מבית הכנסת העתיק בברעם עם הכתובת המיוחדת ועוד.

ובנוסף במקום גם תערוכה מתחלפת יום אדום. אין ספק שהמועצה האזורית גליל עליון מביאה לנו סיפור אחר ממה ששומעים בכלי התקשורת. תצפינו לשם. לא תתאכזבו. פרטים נוספים : 04-6988295

נסיעה של כחצי שעה מביאה אותנו לחלק המזרחי של האזור לקיבוץ דן ולמוזיאון אוסישקין.

מוזיאון אוסישקין

בלב הטבע והנוף הייחודיים והמרהיבים האלו שוכן לו מוזיאון לטבע, הוא בית-אוסישקין.

מסביבו אוצרות טבע ישראליים: עמק החולה, מקורות-הירדן, הגליל, הר החרמון והגולן. בתוך הבניין היפיפה תמצאו פעילויות, תצוגות ותערוכות – חובה לכל המבקרים בצפון.

המוזיאון הוא מרכז לחקר ההיסטוריה, הטבע והנוף הייחודיים של עמק החולה, ארץ מקורות הירדן, הגליל הגולן והחרמון. היוזמה להקמת המוזיאון באה בעקבות התכניות ליבוש החוּלה בראשית שנות ה- 50, מתוך חשש שהתעורר שמא יעלם חלק מהנוף ומעולם החי והצומח עם ייבושה. במוזיאון אוסף זואולוגי ייחודי ומרשים אשר חלקו מוצג בדיורמות בנות שישים שנים ויותר, ודרכן ניתן לחוות את נופו ועושרו של אגם החולה, שאיננו עוד.

המוזיאון ממוקם במבנה מרשים שנבנה במיוחד עבורו בראשית שנות ה-50 של המאה הקודמת, והמימון להקמתו הושג בעזרת הקרן הקיימת לישראל, כמפעל הנצחה לזכרו של מנחם אוסישקין, שעמד שנים רבות בראש הקרן.

ענת ניסים מנהלת המוזיאון מספרת שבמוזיאון תצוגות ואוספים ממגוון בתי הגידול והנופים של אזור צפון הארץ, הגולן והחרמון, ותערוכה מיוחדת המוקדשת לחיי האדם באזור בתקופת התנ"ך, על סמך ממצאים שנחשפו בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו בתל דן. התצוגה- מונה כ-300 עורות של בעלי חיים קטנים וגדולים.

והיכן לנים?

מלון פסטורל כפר בלום

אחד ממלונות הנופש הייחודיים בישראל. מה שהחל לפני יותר מ- 30 שנה כבית הארחה קיבוצי קטן, הפך למלון בן 193 חדרים ולמותג אירוח המזוהה עם תרבות, מוזיקה, קולינריה, טבע ורוח גלילית. לצד פעילות הנופש הענפה, פועל במלון גם אחד ממרכזי הכנסים והאירועים הגדולים והמגוונים בצפון הארץ.

המלון משתרע על פני כ־30 דונם של מדשאות, עצים בוגרים, שבילים וגינות מטופחות, ומציע חוויית אירוח שלווה בלב אחד האזורים היפים בישראל. מיקומו מהווה נקודת יציאה אידיאלית לטיולים ולאטרקציות המרכזיות של הגליל העליון ורמת הגולן, ובהן אגמון החולה, החרמון, מסלולי הליכה ורכיבה, יקבים, אתרי טבע, פעילויות ספורט אתגרי ונקודות תצפית מרהיבות.

חדרים עם סיפור

193 חדרי המלון ממוקמים במבנים בני שתי קומות הפזורים ברחבי המרחבים הירוקים. החדרים – מטופחים ומרווחים במיוחד, מעוצבים בסגנון טוסקני חמים ומשקיפים אל מדשאות, עצים ונופי הגליל. כחלק מתפיסת התרבות של המלון, כל מבנה מוקדש לעולם תוכן אחר - מלחינים, סופרים, משוררים, זמרים ויוצרים. כל חדר נושא את שמו של איש תרבות אחר, ובתוכו מוצגים תמונה וסיפור קצר אודות הדמות, כך שגם המרחב הפרטי של האורח ממשיך את החוויה התרבותית המזוהה עם פסטורל.

בקיץ הקרוב מציע המלון, חמש חופשות קונספט משפחתיות, בהן קרנבלים צבעוניים, קסמי לילה גליליים, מוזיקה המפעילה את כל החושים, מסע לארץ לעולם לא ופעילויות בין-דוריות לסבים, סבתות, נכדים ונכדות.

לא הרחק מהמלון בהליכה רגלית, טיילת עמי – שמוכרת גם בשמה טיילת הירדן. הטיילת, כפי ששמה מרמז, עוברת כולה לצד נהר הירדן וזה עיקר הקסם שלה. טיילת עמי מספקת טיול מושלם כשנהר הירדן זורם לצידנו, המסלול הוא נגיש, ההליכה בו נוחה והוא מתאים לטיול עם עגלות לכל אורכו.

אמרנו כפר בלום אמרנו קייאקים

עוד בשורה לגליל. עונת השייט בקייקי כפר בלום נפתחת לאחר חורף רווי משקעים (כ-430 מ"מ) בכפר בלום, שיא גשמים במרס, שלג בחרמון במאי, ביחד מייצרים זרימה נפלאה בערוצי הנחלים, החצבני והירדן, הטבע ונופי הגליל בשיא פריחתם בימים אלה, והצפון כולו מתגעגע בערגה למבקרים הרבים שיפקדו אותו.

השבוע גם התקבל אישור לפתיחת עונת השייט. חווית השייט בקייקי כפר בלום הייתה ועודנה חווית חובה למבקרים הרבים שיגיעו לתמוך בצפון.

"פתיחת עונת השייט בקייקי כפר בלום מהווה סמל לחזרת החיים לצפון, לשגרת פעילות על אף האתגרים", ציין גיא ירמק מנכ"ל קייקי כפר בלום.

חווית השייט, בקייקי כפר בלום, מצליחה כל פעם מחדש לרגש ולגבש את המשפחה לזמן איכות משותף, בכל הרכב. המסלול נפתח בבית הילל ואורכו כ- 4 ק"מ. לקראת סיום, השייט, המפלון חזר לזרום. לפרטים: 04-6902616

ולסיום- על צמח הקלנדולה שמעתם?

הסיפור הוא סיפורו הכתום של איתמר, נטורופת, הרבליסט (מטפל בצמחי מרפא) וחקלאי שתמיד אהב צמחים. איתמר מביא לנו סיפור כתום צפוני בשדה של קטיף ורוקחות טבעית.

בחווה מכירים מקרוב את צמח הקלנדולה (ציפורני חתול), נהנים מהפריחה הכתומה המהפנטת, ולומדים על איכויות המרפא של הצמח ואיך הופכים פרח טרי מהשדה למשחת פלאים לעור.

הכל , בשדה שממוקם צפונית לצומת מחניים. מיקום מדויק ישלח למעוניינים. 052-3331148

ארץ הגליל המתחדש. מוזיאונים, טבע, פלגי מים ועכשיו כשנדם לפי שעה רעם התותחים ציוץ הצפרים וזרימת המים נשמעים מכל עבר.