דדי שמחי מבהיר: יש רק מפלגה אחת שלא נשב איתה

בזמן שהמערכת הפוליטית סוערת סביב סקרי המנדטים האחרונים ומאבקי השריונים בליכוד, מי שמסמן הבוקר (ראשון) קו פוליטי מעניין במיוחד הוא נציב כבאות והצלה לשעבר, תא"ל במיל' דדי שמחי. בריאיון שהעניק לגלי צה"ל, התייחס שמחי ליום שאחרי הבחירות ולשאלת החיבורים בקואליציה הבאה, ושלח רמז עבה לגבי העדפותיו הפוליטיות.

במהלך הריאיון נשאל שמחי על האפשרות שיצטרף לממשלה בראשות בנימין נתניהו או יתמוך בגוש הימין, והשיב בצורה ברורה המדגישה את כבודו להכרעת המצביעים בקלפי. "אם הצד שקיבל את המנדט של העם יציע הצעה מכובדת, אך הצד השני לא ירצה – אין ספק שאלך עם הצד שקיבל את המנדט של העם", הצהיר שמחי והבהיר כי לא ייתן את ידו לחרמות אישיים שעלולים לתקוע את המערכת הפוליטית.

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דדי שמחי ( Tal Gal / Flash90 )

"המפלגות הערביות לא מייצגות את הציבור הערבי"

בהמשך השיחה ביקש שמחי לשרטט את גבולות הגזרה שלו בכל הנוגע לניהול המשא ומתן הקואליציוני, והציג עמדה המשלבת פתיחות מול המפלגות הציוניות מצד אחד, לצד קו נוקשה מול הנציגים הערבים בכנסת מהצד השני.

"אנחנו נשב עם כולם, אנחנו לא מחרימים אף אחד", הבהיר שמחי את תפיסת עולמו, אך מיהר להציב את הסייג היחיד שלו לחברות סביב שולחן הממשלה. "לא נשב מלבד עם המפלגות הערביות בתצורה הנוכחית שלהן, שדואגות יותר לציבור הפלסטיני ולא מייצגות את הציבור הערבי הישראלי".