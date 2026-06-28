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שיא של עולים בשנת 2025: "ישראל מושכת אוכלוסייה איכותית גם במלחמה"

על אף המלחמות והאיומים הביטחוניים, שנת 2025 הסתיימה עם מעל 22 אלף עולים חדשים. הדוח המסכם של משרד העלייה והקליטה מצביע על תפנית משמעותית בהרכב העלייה: חל זינוק של כ-25% בהגעת יהודים ממדינות המערב, שהפכו למנוע המרכזי של העלייה הנוכחית

09:29
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עולים (צילום: אבשלום ששוני)

למרות המלחמה והחוסר בוודאות הביטחונית, שנת 2025 הסתיימה עם נתון מעודד למשרד העלייה והקליטה: 22,522 עולים חדשים בחרו לקשור את עתידם בישראל. הדוח המסכם שמפרסם המשרד השבוע מציג תמונה ברורה – אופי העלייה השתנה, והפך לצעיר ומשכיל יותר.

השינוי הבולט ביותר הוא הזינוק בעלייה מהמערב. כמעט 8,500 עולים הגיעו מארה"ב, צרפת, בריטניה וקנדה – עלייה של 25% לעומת השנה הקודמת. בתוך שנה אחת בלבד, חלקם של עולי המערב מכלל העלייה זינק מ-21% ל-38%. מדובר באוכלוסייה צעירה, כאשר 40% מעולי המערב הם בני 18 עד 35 – גילאי העבודה המרכזיים במשק.

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מאחורי המספרים מסתתר הון אנושי משמעותי: 541 רופאים חדשים, לצד אלפי מומחי הייטק, הנדסה וחשבונאות, שמשתלבים בשוק העבודה הישראלי בקצב מהיר. הנתונים מראים שעולים משתלבים בעבודה בשיעור גבוה יותר מהאוכלוסייה הוותיקה (62% מועסקים), ובתוך שנים בודדות שכרם הממוצע מזנק ומדביק את הממוצע במשק.

גם בחזית הצבאית והאקדמית העולים נוכחים: 3,165 חיילים עולים התגייסו לצה"ל במהלך השנה (כ-43% מהם חיילים בודדים), ומעל 5,500 סטודנטים בחרו ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, סיכם: "הנתונים מלמדים שהעלייה ממשיכה להיות אחד ממנועי הצמיחה החשובים של ישראל. הם מחזקים את הכלכלה, מערכת הבריאות והביטחון, ומוכיחים אמון עמוק במדינה גם בעת מלחמה".

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