שיא של עולים בשנת 2025: "ישראל מושכת אוכלוסייה איכותית גם במלחמה"

עולים ( צילום: אבשלום ששוני )

למרות המלחמה והחוסר בוודאות הביטחונית, שנת 2025 הסתיימה עם נתון מעודד למשרד העלייה והקליטה: 22,522 עולים חדשים בחרו לקשור את עתידם בישראל. הדוח המסכם שמפרסם המשרד השבוע מציג תמונה ברורה – אופי העלייה השתנה, והפך לצעיר ומשכיל יותר.

השינוי הבולט ביותר הוא הזינוק בעלייה מהמערב. כמעט 8,500 עולים הגיעו מארה"ב, צרפת, בריטניה וקנדה – עלייה של 25% לעומת השנה הקודמת. בתוך שנה אחת בלבד, חלקם של עולי המערב מכלל העלייה זינק מ-21% ל-38%. מדובר באוכלוסייה צעירה, כאשר 40% מעולי המערב הם בני 18 עד 35 – גילאי העבודה המרכזיים במשק.

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מאחורי המספרים מסתתר הון אנושי משמעותי: 541 רופאים חדשים, לצד אלפי מומחי הייטק, הנדסה וחשבונאות, שמשתלבים בשוק העבודה הישראלי בקצב מהיר. הנתונים מראים שעולים משתלבים בעבודה בשיעור גבוה יותר מהאוכלוסייה הוותיקה (62% מועסקים), ובתוך שנים בודדות שכרם הממוצע מזנק ומדביק את הממוצע במשק.

גם בחזית הצבאית והאקדמית העולים נוכחים: 3,165 חיילים עולים התגייסו לצה"ל במהלך השנה (כ-43% מהם חיילים בודדים), ומעל 5,500 סטודנטים בחרו ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, סיכם: "הנתונים מלמדים שהעלייה ממשיכה להיות אחד ממנועי הצמיחה החשובים של ישראל. הם מחזקים את הכלכלה, מערכת הבריאות והביטחון, ומוכיחים אמון עמוק במדינה גם בעת מלחמה".