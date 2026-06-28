גילה גמליאל: זה התיק שאדרוש בממשלה הבאה

גילה גמליאל ( סרוגים )

הרוחות בסניפי הליכוד ובמסדרונות הכנסת סוערות לקראת ההתכנסות הגורלית של ועדת החוקה הערב, שצפויה לקבוע את גורל הבחירות הפנימיות ואת כמות השריונים שיוענקו ליו"ר התנועה. מי שמנסה להנמיך את גובה הלהבות ולהציג קו אופטימי ומפויס היא השרה גילה גמליאל, ששוחחה הבוקר (ראשון) עם רדיו 103FM, והתייחסה למאבקי הכוח הפנימיים ולשאיפות הפוליטיות האישיות שלה ביום שאחרי.

בכל הנוגע ליוזמתו הדרמטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבלת מספר חסר תקדים של שריונים בעשירייה הראשונה והשנייה, דרישה שהקפיצה את השטח ואת חברי הכנסת המכהנים, מעריכה גמליאל כי המפלגה לא צועדת לעבר פיצוץ, אלא לעבר הסכמות ברגע האחרון. "אני מאמינה שיגיעו להבנה ופשרה מסוימת שתיתן מצד אחד את חופש הבחירה למתפקדים, ומצד שני תעניק לראש הממשלה מספר שריונים", הסבירה גמליאל את ראיית העולם שלה לגבי המנגנון המסתמן. במקביל, השרה נשמעה בטוחה מאוד במעמדה הפוליטי בקרב עשרות אלפי המתפקדים לקראת פתיחת הקלפיות: "אני מאמינה שאחזור לעשירייה הפותחת בליכוד".

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"התקציב הולך למערכת במקום להגיע לתלמיד"

בהמשך הריאיון, הטילה גמליאל פצצה פוליטית קטנה כאשר סימנה באופן פומבי ורשמי את התיק הבכיר שבו היא חושקת לקראת הרכבת הממשלה הבאה, תוך שהיא מותחת ביקורת נוקבת על מבנה המשרד כיום.

"חלום חיי כבר שנים הוא להיות שרת החינוך של מדינת ישראל", הצהירה גמליאל באולפן. כשנשאלה מדוע היא מעוניינת דווקא במשרד שנחשב לאחד המורכבים והתובעניים ביותר בממשלה, השיבה בנחרצות והצביעה על ליקויים עמוקים בתוך המערכת.

"משרד החינוך הוא משרד מאוד מגושם וארכאי", קבעה גמליאל. "המערכת כיום היא די מסואבת, והתקציב העצום שלה הולך יותר לטובת תחזוקת המערכת עצמה והבירוקרטיה, מאשר להגיע בצורה ישירה אל התלמיד שנמצא בקצה. המערכת במתכונתה הנוכחית פשוט לא מאפשרת לתלמידים במדינת ישראל לממש את הפוטנציאל שלהם באופן מלא, ואת זה צריך לשנות".