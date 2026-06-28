יועמ"שית הכנסת לשופטים: "לשנות כללי משחק אחרי הבחירות - חמור" 

יצחק עמית ( (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90) )

הבוקר התכנס בבג"ץ הרכב מורחב של חמישה שופטים לדיון קריטי בעתירות נגד בחירת עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה, על רקע הטענות להפרת חשאיות ההצבעה ב-3 ביוני בעקבות תיעוד פתקים מאחורי הפרגוד. במהלך הדיון בוחנים השופטים האם מדובר בפגם טכני שניתן להכיל, או בהפרה מהותית של טוהר הליך הבחירה שמחייבת התערבות שיפוטית חסרת תקדים.