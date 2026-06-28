יועמ"שית הכנסת לשופטים: "לשנות כללי משחק אחרי הבחירות - חמור" 

הבוקר התכנס בבג"ץ הרכב מורחב של חמישה שופטים לדיון קריטי בעתירות נגד בחירת עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה, על רקע הטענות להפרת חשאיות ההצבעה ב-3 ביוני בעקבות תיעוד פתקים מאחורי הפרגוד. במהלך הדיון בוחנים השופטים האם מדובר בפגם טכני שניתן להכיל, או בהפרה מהותית של טוהר הליך הבחירה שמחייבת התערבות שיפוטית חסרת תקדים.
הפרשה התלקחה לאחר שחברי כנסת ממספר סיעות תועדו משתמשים בטלפונים ניידים מאחורי הפרגוד, מה שעורר גל עתירות הטוענות כי הליך הבחירה הושפע מלחצים פוליטיים במקום להיות חופשי וחשאי.
למרות הצעת בית המשפט מוקדם יותר החודש לקיים הצבעה חוזרת כדי להסיר את העננה מעל המינוי, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הודיע ב-21 ביוני על סירובו למהלך, מה שדחק את השופטים להוציא צו על-תנאי ולהעביר את הסוגיה להכרעה משפטית מורכבת בהרכב מורחב
נבלות הליכוד אחד אחד. הורסים כל חלקה טובה, אפילו הצבעה חשאית הם מזהמים למען נאמנות לשליט.