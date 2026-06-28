השירות המטאורולוגי בעדכון מדאיג: "הכי חם אי פעם"

( bombermoon / שאטרסטוק )

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (ראשון) סקירה מיוחדת המצביעה על שינוי מגמה חריג במזג האוויר בימים הקרובים. בעוד אצלנו מדובר בהתחממות הדרגתית אך מעיקה, ברחבי הגלובוס נרשמים בימים אלו גלי חום היסטוריים שטרם נראו כמותם מאז תחילת המדידות.

"הימים האחרונים של יוני יתאפיינו במגמת התחממות ובטמפרטורות גבוהות מעט מהממוצע העונתי", מזהירים בשירות המטאורולוגי מפני הבאות. "היום החם ביותר השבוע יהיה יום ב’, שבו יעלו הטמפרטורות מעל 30 מעלות במרבית אזורי הארץ, למעט רצועת החוף". על פי התחזית המקומית, "בהרי ירושלים תגיע הטמפרטורה ל־32–33 מעלות, ובעמקי המזרח ל־42 מעלות. במישור החוף הטמפרטורות אומנם לא יחצו את רף ה־30 מעלות, אולם גם שם נרגיש היטב את העלייה בעומסי החום, כאשר הלחות היחסית תטפס לכ־70% בשעות הצהריים – לראשונה זה מספר שבועות".

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"כיפת חום" מעל אירופה: נשברו שיאי כל הזמנים

בזמן שבישראל עומסי החום נשארים קרובים לממוצע, היבשת האירופית חוותה בימים האחרונים שבוע קטסטרופלי מבחינה אקלימית. "בעוד שאצלנו הקיץ בינתיים נמצא בגבולות הממוצע, באירופה היה זה השבוע החם ביותר שנמדד אי פעם בחודש יוני", מדגישים בשירות המטאורולוגי.

"היבשת חוותה השבוע גל חום היסטורי, חסר תקדים בעוצמתו, ששבר שורה ארוכה של שיאי טמפרטורה לאומיים ומקומיים. רמה ברומטרית חזקה – המכונה “כיפת חום” – התבססה מעל מערב ומרכז אירופה והביאה עשרות מיליוני בני אדם להתמודד עם טמפרטורות קיצוניות של למעלה מ־40 מעלות צלזיוס".

בסקירה מפורטים נתוני החום המדהימים שנמדדו במדינות השונות: "בגרמניה נשבר שיא החום הלאומי של כל הזמנים (ולא רק לחודש יוני), עם 41.3 מעלות צלזיוס שנמדדו ביום שישי, 26 ביוני. צרפת רשמה את היום החם ביותר בתולדותיה ברמה הלאומית: מדד הטמפרטורה היומית הממוצעת במדינה (המשקלל את היום והלילה) הגיע לשיא היסטורי של 29.8 מעלות, ובמקביל נמדדה טמפרטורה מרבית של 44.3 מעלות צלזיוס. בפריז נשבר השיא לחודש יוני, כאשר נמדדו 40.9 מעלות צלזיוס – הטמפרטורה השנייה בגובהה שנמדדה בעיר מאז תחילת המדידות (השיא המוחלט עומד על 42.6 מעלות)".

גם מדינות קרות בדרך כלל סבלו מהחום הכבד: "בבריטניה נשבר שיא הטמפרטורה לחודש יוני, כאשר בדרום המדינה נמדדו 37.3 מעלות צלזיוס. שיאי חום חדשים לחודש יוני נמדדו גם בשווייץ (38 מעלות בבזל), בהולנד (39.4 מעלות) ובבלגיה (40 מעלות). גם חצי האי האיברי סבל מגל החום: ספרד רשמה את הטמפרטורה היומית הממוצעת הגבוהה ביותר מאז החלו המדידות בשנת 1950, ובאזורים מסוימים נמדדו יותר מ־44 מעלות צלזיוס". בשירות המטאורולוגי מרגיעים מעט ומציינים כי "גל החום נע כעת ממערב אירופה אל מרכזה ואל מזרחה, אולם עוצמתו הולכת ופוחתת".

היעד הבא: החוף המזרחי בארצות הברית

לפי הדו"ח, נראה כי זירת מזג האוויר הקיצוני נודדת כעת מערבה, אל מעבר לאוקיינוס האטלנטי, שם נערכים לטמפרטורות שיא בשערים המרכזיים של ארה"ב.

"מנגד, הולך ומתפתח גל חום חריג גם בצדו השני של העולם – לאורך החוף המזרחי של ארצות הברית", חותמים בשירות המטאורולוגי את הסקירה העולמית. "באמצע השבוע צפויות טמפרטורות של 40–41 מעלות צלזיוס בוושינגטון ובניו יורק. הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה אי פעם בעיר ניו יורק היא 41 מעלות צלזיוס, שנמדדו ב־9 ביולי 1936, וייתכן בהחלט שבמהלך השבוע יישבר גם שיא זה".