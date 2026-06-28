אחרי השמועות על מותו: מה באמת קרה לאיציק זוהר?

סערת רשת חריגה הלילה (בין שבת לראשון) הצליחה להקפיץ מדינה שלמה: דיווחים עקשניים שהופצו אמש ברשתות החברתיות טענו כי בכיר בעולם הכדורגל הישראלי נמצא ירוי בביתו. השמועות המבהילות הופצו במהירות, אך נכון לשעה זו, אף גורם רשמי או רשויות האכיפה לא מכירים אירוע מסוג זה, והתברר שמדובר בפייק ניוז מוחלט.

מי שלא נשאר אדיש לשמועות המרושעות הוא כוכב העבר איציק זוהר, ששמו שורבב לתוך חרושת השמועות. זוהר העלה סטורי לפנות בוקר בחשבון האינסטגרם שלו, כשהוא נראה בריא ושלם, ושלח מסר ישיר ונוקב למפיצי הכזב.

"שבוע טוב עם ישראל", אמר זוהר בסטורי שלו, "למרות השמועות אנחנו פה עדיין חיים, בועטים ונושמים, מבלים וחוגגים את החיים. אוהבים אתכם. גם מפיצי השמועות רעי הלב – גם לכם שיהיה שבוע טוב".