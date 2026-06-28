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חדשות צבא ובטחון

צה"ל חיסל 2 בכירים בחמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר

צה"ל חיסל ברצועת עזה שני בכירים בזרוע הצבאית של חמאס שהיוו איום מיידי על הכוחות: מפקד חוליית נוחבה שפשט ב-7 באוקטובר וראש יחידת המנהור בחאן יונס • מפיקוד הדרום נמסר: "נמשיך לפעול להסרת איומים במרחב"

09:01
1 תגובות
מחבל החמאס שפשט ב-7 באוקטובר (צילום: דובר צה'ל)

בתקיפות ממוקדות שביצע צה"ל בשבוע שעבר (ד') ברצועת עזה, חוסלו שני בכירים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר היוו איום מיידי על כוחותינו.

במרחב שאטי חוסל עבד אלרחמן מאהר עבד אלכרים זיאדה, מפקד חוליית מחבלי נוחבה. המחבל פשט לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר ובזז כלי רכב צה"לי שאותו העביר לתוך שטח הרצועה.

בתקיפה נוספת במרחב חאן יונס חוסל כמאל מוחמד חמדאן נגאר, ראש יחידת המנהור באותו מרחב.

שני המחבלים פעלו לאורך המלחמה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. מפיקוד הדרום נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על פי ההסכמים.

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1 תגובות
1
דני
לפני שעה

עוד חמאסניק אחד בים של חמאסניקים שממשיכים להתעצם בעזה. זהו לא פתרון ולא ייגמר בלי פתרון מדיני שהממשלה מסרבת לתת
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