צה"ל חיסל 2 בכירים בחמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר

מחבל החמאס שפשט ב-7 באוקטובר ( צילום: דובר צה'ל )

בתקיפות ממוקדות שביצע צה"ל בשבוע שעבר (ד') ברצועת עזה, חוסלו שני בכירים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר היוו איום מיידי על כוחותינו.