צה"ל חיסל 2 בכירים בחמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר

בתקיפות ממוקדות שביצע צה"ל בשבוע שעבר (ד') ברצועת עזה, חוסלו שני בכירים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר היוו איום מיידי על כוחותינו.
במרחב שאטי חוסל עבד אלרחמן מאהר עבד אלכרים זיאדה, מפקד חוליית מחבלי נוחבה. המחבל פשט לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר ובזז כלי רכב צה"לי שאותו העביר לתוך שטח הרצועה.
בתקיפה נוספת במרחב חאן יונס חוסל כמאל מוחמד חמדאן נגאר, ראש יחידת המנהור באותו מרחב.
שני המחבלים פעלו לאורך המלחמה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. מפיקוד הדרום נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על פי ההסכמים.
עוד חמאסניק אחד בים של חמאסניקים שממשיכים להתעצם בעזה. זהו לא פתרון ולא ייגמר בלי פתרון מדיני שהממשלה מסרבת לתת