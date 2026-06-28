אחרי סיום תפקידה: עליזה בלוך מתייחסת לעתידה הפוליטי

עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, מסמנת את היעד הבא שלה. לאחר פרישתה מתפקידה כנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך (IASA), היא מודיעה רשמית על הרחבת פעילותה לזירה הארצית עם מטרה מוגדרת: כס שרת החינוך. בלוך טוענת כי הגיעה העת לזנוח את "הפלסטרים והפתרונות המאולתרים" לטובת בנייה מחדש של מה שהיא מכנה "החזית הרביעית" – מערכת החינוך.

"הזנחנו את החזית הכי חשובה"

בלוך מבקרת את סדרי העדיפויות הלאומיים, שלדבריה מתמקדים רק באיומים הביטחוניים המיידיים, בעוד מערכת החינוך נשחקת. "נהוג לחשוב על ישראל כמי שנלחמת בשלוש חזיתות, אך דווקא את הרביעית – החינוך – הזנחנו לחלוטין", היא אומרת. מבחינתה, החינוך אינו רק נושא חברתי, אלא תשתית קריטית לביטחון, לכלכלה ולחוסן הלאומי.

היא מבקרת בחריפות את העובדה שמערכת החינוך מופתעת פעם אחר פעם ממשברים. "אסור ששנת לימודים כזאת תחזור על עצמה", היא מדגישה. "מדינת ישראל חייבת לבנות מערכת שיודעת לפעול גם בחירום, לשמור על רציפות חינוכית ולזהות בזמן את הילדים שנשארים מאחור".

שוויון בנטל מתחיל בכיתה א'

בנושא הטעון של השוויון בנטל, בלוך מציעה זווית אחרת: "הוא לא מתחיל בגיל 18 ולא נבנה רק בחקיקה – הוא מתחיל בחינוך ובאחריות מגיל צעיר". בהתייחס לחברה החרדית, בלוך מבהירה כי אינה פועלת נגד הציבור החרדי, אלא נגד "פוליטיקה שמשאירה ציבור שלם מחוץ לאחריות הישראלית". לדבריה, הניסיון שצברה בבית שמש – עיר שבה חרדים, דתיים וחילונים חיים זה לצד זה – מוכיח כי ניתן ליצור מסגרות שמכבדות את הזהות החרדית ומחברות את הילדים למדינה ולתעסוקה.