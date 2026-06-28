סערה בגמר האח הגדול: "הניצחון שלה הוא תעודת עניות"

דרמה חסרת תקדים נרשמה אמש (מוצאי שבת) על הבמה מיד לאחר ההכרזה על הזוכה הגדולה ב"אח הגדול". אלירן, שהגיע לישורת האחרונה, לא חסך בביקורת קשה ומצא את עצמו בעימות חזיתי ומתוח במיוחד מול המנחה קווין ומול המנצחת הטרייה, גל.

כשנשאל אלירן על ידי המנחה קווין לגבי תחושותיו והאם הוא שמח בשמחתה של גל, הפתיע את הנוכחים בתשובה כנה ונוקבת: "אני אישית לא חושב שמגיע לה, פשוט. זו תעודת עניות לתוכנית לדעתי, הניצחון שלה. היא רמסה נפשות בבית... מה שראיתם זה קמצוץ. זה משפטים מתחת לחגורה כל פעם, עקיצות ללא הרף, בלי הפסקה."

קווין מיהר להגן על החלטת הקהל והזכיר לו כי "הצופים בבית הם אלו שבחרו והצביעו", אך אלירן התעקש: "אנחנו אנשים שחיינו בבית איתה. אנחנו יודעים מה היה בתוך הבית".

גל, שנאלצה לשמוע את ההאשמות הקשות ברגע שאמור היה להיות המאושר בחייה, שמרה על קור רוח אך עקצה חזרה: "אלו התגובות שלהם, פשוט תגובות שהן קשות, זה הכל. וגם הוא לא רואה את הדבשת של עצמו. אבל תודה רבה אלירן."

כדי להרגיע את הרוחות ולשנות את האווירה באולפן, עבר קווין לדבר על "נחמת המפסידים" של אלירן – הרשתות החברתיות. אלירן, שנכנס לתוכנית עם כ-84 אלף עוקבים, העריך בצניעות כי הגיע אולי ל-100 או 110 אלף.

ההפתעה הייתה גדולה כאשר קווין בישר לו בשידור חי: "יש לך 180 אלף עוקבים!", מה שהצליח להעלות חיוך ראשון על פניו של הדייר המאוכזב לאחר דקות ארוכות של מתח.