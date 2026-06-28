פיצוץ רכב ביפו: גבר כבן 40 נהרג בזירה

זירת האירוע ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פיצוץ אירע הבוקר (ראשון) ברכב ברחוב סהרון בת"א-יפו. כוחות משטרה גדולים הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, במקביל לסריקות אחר חשודים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותו של גבר כבן 40 עם חבלה רב מערכתית. מהמקום פונה פצוע נוסף לבי"ח וולפסון. במקביל, כוחות המשטרה מבצעים סריקות באזור בניסיון לאתר חשודים וממשיכים בבדיקת נסיבות הפיצוץ.

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פראמדיקית מד"א יערית אורן וחובשי מד"א אנואר שרקאוי ושמעון דהן, סיפרו: "קיבלנו מספר דיווחים על פיצוץ רכב. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את הרכב מעלה עשן, עולה באש ורסיסים מסביב. גבר כבן 40 שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום."