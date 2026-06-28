לפני שהספיקו לפעול: צה"ל חיסל מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG

כוחות יחידת אגוז בפיקוד אוגדה 36 זיהו אתמול (ש') מספר מחבלים חמושים ב-RPG מארגון הטרור חיזבאללה, שפעלו במרחב נבטיה בסמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף וחיסל את המחבלים והמבנה ממנו פעלו במטרה להסיר את האיום על הכוחות.