עונה שעוררה לא מעט ביקורת הסתיימה הערב בהפתעה גדולה: גל רובין, שנכנסה לבית עם מטען כבד מהעבר ועם תדמית שנויה במחלוקת, זכתה במיליון השקלים בגמר "האח הגדול" 2026. את המקום השני קטף עומר ציפורי, למקום השלישי הגיע לאלירן, המקום הרביעי לרפאלה והמקום החמישי לנעם.

רובין, אם לשישה שהגיעה בעבר עד הגמר ב"הישרדות", הצליחה הפעם לסיים את המשימה ולזכות בתואר המיוחל. הניצחון מגיע לאחר עונה שבה נאלצה להתמודד עם ביקורת קשה ברשת, עימותים בבית ושאלות לגבי האותנטיות שלה. עונה של מחלוקות ושינויים העונה הנוכחית של "האח הגדול" נחשבת לאחת השנויות ביותר במחלוקת בשנים האחרונות. כבר מתחילת הדרך נשמעה ברשת ביקורת רבה על בחירת הדיירים ועל הדינמיקה שנוצרה בבית. לא מעט צופים טענו כי חלק מהדמויות פחות הצליחו לייצר עניין, בעוד אחרים התלוננו על ריבוי זוגות ועל חוסר בעימותים משמעותיים. הביקורת הייתה כה משמעותית, עד שההפקה בחרה במהלך חריג יחסית והכניסה במהלך העונה תשעה דיירים חדשים לבית, בתקווה לרענן את המשחק ולשנות את מאזן הכוחות. המהלך אכן הצליח ליצור דינמיקה חדשה, אך גם עורר שאלות לגבי ההוגנות כלפי הדיירים המקוריים. המסע של גל רובין רובין נכנסה לבית כשכבר הייתה עליה דעה מגובשת מהעבר. אחרי ההשתתפות ב"הישרדות" ותדמית שעוררה ביקורת, היא הגיעה לעונה הנוכחית כשהשאלה המרכזית הייתה האם הכניסה שלה לבית היא ניסיון לשנות תדמית. במהלך העונה נפתחה רובין על הקשר עם בן זוג ערבי שעורר סערה בסביבתה. "יצאתי עם ערבי. המחיר של זה היה שנודיתי חברתית בכל המובנים – גם ברמה של הקהל הדתי וגם ברמה של המשפחה שלי", שיתפה בשיחה עם הדיירים. לדבריה, הפגיעה הייתה עמוקה במיוחד מול אביה החרדי: "ציערתי את אבא שלי מאוד מאוד".

תמיר גולן וגל רובין. ( באדיבות רשת 13 )

אחד הרגעים המשמעותיים בעונה היה העימות החריף עם תמיר גולן, שבו הוא בחר לרדת לפסים אישיים והטיח בה: "ראו אותך כבר, את הפרצוף האמיתי… יצאת מסכסכת". רובין לא נרתעה והשיבה לו ישירות, תוך שהיא מדגישה שהדבר המרכזי שמגדיר אותה הוא האימהות שלה.

הרגע המשמעותי הגיע כשהיא הפנתה את השיח חזרה אל תמיר עצמו, שהתמודד בעבר עם התמכרות. הסתירה בדבריו והסגנון שלו דווקא גרמו לה לצאת מחוזקת ולזכות בגל תמיכה מהצופים.

רפאלה במקום הרביעי

רפאלה, אחותו של כוכב הרשת יוחנן טווינה, סיימה את דרכה במקום הרביעי. במהלך העונה היא ספגה לא מעט ביקורת ברשת, במיוחד מצד מעריצי גל בבית. אחיה יצא להגנתה בריאיון לסרוגים: "אנשים צריכים לעשות זום אאוט ולהבין שזו בסך הכול תוכנית. אפשר לא לאהוב דייר, אבל ההייט נהיה מוגזם".

טווינה הודה שבהתחלה חשש מהכניסה של אחותו לבית: "אמרתי לעצמי 'יואו איזה בושות הולך להיות', אבל היום אני גאה להיות אח של רפאלה". לדבריו, מה שהוא הכי אוהב בה זו הכנות שלה: "היא אומרת בדיוק מה שהיא חושבת. היא מאוד אמיתית".

יוחנן טווינה ( סרוגים )

סיום עונה סוערת

הניצחון של גל רובין מסיים עונה שהייתה מלאה בתהפוכות, שינויים ומחלוקות. מהכנסת תשעה דיירים חדשים באמצע הדרך ועד להדחות מפתיעות של דיירים דומיננטיים כמו טל טיטו שבועיים לפני הגמר, העונה הזאת הייתה שונה מכל קודמותיה.

עכשיו, כשהעונה מאחורינו, נותרה השאלה האם ההפקה תפיק לקחים לקראת העונה הבאה, או שהפורמט ימשיך להתפתח בכיוונים חדשים ומפתיעים.