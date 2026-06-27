עדן וארטיום ( אורטל דהן זיו )

עדן גולן וארטיום ליאסקובסקי הציתו אמש את רחבת "רוקדים עם כוכבים" בקשת 12 עם ביצוע מרהיב לצלילי "Hurricane" - השיר שייצג את ישראל באירוויזיון והגיע למקום החמישי. הזוג רקד רומבה והיפנט את הקהל עם הביצוע.

בביצוע הקודם של גולן השופט דוד דביר העיר לגולן על טעויות טכניות קטנות, אך מיד רכך את הביקורת במחמאות: "יש תמיד את המעידות הקטנות... נתפסת שם למעלה בסיבוב, רואים את זה. אבל האתגר שלך זה את עצמך. את יכולה ואת תתני, כל הכבוד לך". הנימה הסלחנית הזו לא עברה חלק אצל השופטת אנה ארונוב, שהחליטה לפתוח את הכל בשידור חי.

עדן גולן מבצעת "הוריקן" ברוקדים עם כוכבים - קשת 12 עדן גולן מבצעת "הוריקן" ברוקדים עם כוכבים | צילום: קשת 12 10 10 0:00 / 0:49

"יש לך ילדים אהובים יותר" "למה לחלק מהאנשים יש לך אפס חמלה, גם דווקא במקומות שצריך, והיא הכי חזקה ואתה סולח לה על הכל?", הטיחה ארונוב בדביר בשידור חי. "היה פקשוש בהרמה, היה פקשוש בעמידה!" היא המשיכה והשוותה את השיפוט של גולן למתמודדים אחרים, בטענה שהשופט מפעיל סטנדרט כפול. דביר לא נשאר חייב וטען כי השופטים האחרים מחמירים עם גולן יתר על המידה: "לא סולח לה על כלום, ציינתי את זה. אבל אתם שופטים אותה כמו תחרות בינלאומית בהוליווד. סליחה, ארץ ישראל, תחרות נהדרת פה". העימות החריף בין השופטים הפך לאחד הרגעים המדוברים של הערב. "אני לא רקדנית מקצועית" עוד לפני שעלו לרחבה, ברשת כבר התחילו הוויכוחים סביב עדן גולן. לא מעט גולשים טענו שהיא מגיעה עם יתרון ברור בזכות הניסיון הבימתי שלה וההופעות הענקיות מול קהל. אבל גולן עצמה ממש לא מסכימה עם הטענות האלה. בראיון מיוחד לסרוגים, היא הבהירה: "אני לא רקדנית מקצועית". גולן הסבירה שהניסיון הבימתי שלה שונה לחלוטין מריקוד זוגי מקצועי, והדגישה שהיא עוברת תהליך למידה אינטנסיבי בחדר החזרות עם ארטיום.