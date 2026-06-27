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חדשות טלוויזיה

הזוג המפתיע שהודח הערב מ"רוקדים עם כוכבים"

אחרי ביצוע שלא סיפק את השופטים, השחקן והרקדנית נפרדו הערב מהתחרות של קשת 12

23:16
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שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים" (שי פרנקו)

הערב הדרמטי של "רוקדים עם כוכבים" בקשת 12 הגיע לסיומו המותח, והפעם נפרד מהרחבה אחד השמות המוכרים והאהובים על המסך: השחקן אורי פפר ושותפתו לרחבה, הרקדנית המקצועית אליסה שריקי.

השניים, שהפגינו לאורך התוכנית כימיה נהדרת והשקיעו שעות רבות בחדר החזרות, ביצעו הערב ריקוד שלא הצליח להרשים מספיק את פאנל השופטים הקשוח. למרות הסטייל והנוכחות הבימתית הממגנטת של פפר, השקלול של ציוני השופטים והצבעות הקהל בבית קבע כי השניים יסיימו את דרכם בריאליטי הריקודים.

כעת, כשהתחרות הולכת ומצטמצמת, הזוגות הנותרים יצטרכו להעלות את הרף עוד יותר כדי להוכיח שמקומם בגמר הגדול. ספק אם מישהו ציפה לפרידה המוקדמת הזו, שמזכירה שוב שברחבה הזו – אף אחד לא חסין.

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