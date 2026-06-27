מזכיר הממשלה לביסמוט - הקפיאו את מעצרי העריקים החרדים

מזכיר הממשלה יוסי פוקס ( יונתן זינדל/פלאש90 )

הקואליציה ממשיכה לעבוד למען החרדים. מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, שיגר מכתב דחוף ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, ובו דרישה לקדם חקיקה שתביא ל"הקפאת הליכים פליליים ללומדי תורה בהוראת שעה".

פוקס מתריע כי המצב הנוכחי, בו צה"ל מבצע מעצרים בקרב תלמידי ישיבות שמעמדם פקע, מוביל לקרע מסוכן בחברה הישראלית. במכתבו מציין פוקס כי בעקבות פסיקת בג"ץ, הונחה צה"ל לבצע "מבצעי מעצרים תכופים בשיתוף עם משטרת ישראל ללא אבחנה בין תלמידי ישיבות שיושבים ולומדים... לבין כאלו שאינם לומדים". לדבריו, פעולות אלו "מעמיקות את הקרע עם הציבור החרדי ולא תורמות באופן ממשי לגיוס לצה"ל".

המכתב של פוקס לביסמוט ( ללא )

מזכיר הממשלה חושף במכתב כי ראשי ישיבות פנו אליו בטענה ש"גל המעצרים... מחולל זעזוע קשה בלב הציבור החרדי. במקום לקרב - הוא מרחיק. במקום לבנות אמון - הוא שובר אותו". הוא מוסיף כי המצב הנוכחי "יוצר תחושת רדיפה, כאב וקנטה" בקרב הציבור החרדי.

כפתרון למשבר, מציע פוקס לכלול בחוק הגיוס המתגבש "הוראת שעה המגדירה עצירה של מעצרי תלמידי הישיבות". לדבריו, צעד זה נועד להעניק "שקט חיוני לגיבוש והרחבה של הפתרונות בדרך של הסדרה ולא בדרך של כפייה שמובילה לפיצוץ".

ההצעה מפרטת כי העצירה תהיה "לתקופת הבחירות (3 חודשים) ובלבד שהוכח שהם תלמידי ישיבה שתורתם אמונתם". פוקס מבהיר במכתבו כי "הוראת שעה זו אינה פוטרת את תלמידי הישיבות מחובת השירות בצה"ל", אלא נועדה למנוע "חשש ממשי וקיים לחבלה של ממש ביחסי עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים"