קול חתן וקול כלה: חתונת המדבר המרגשת של גל אמיתי ואפרת דור

בסוף השבוע האחרון הפך מתחם מצוקי דרגות לזירת פסטיבל, כאשר השחקן ובת זוגו, אפרת דור, נישאו מול שקיעה מדברית עוצרת נשימה.

האירוע, שנמשך שלושה ימים מלאים, עוצב ברוח פסטיבל ה"ברנינג מן" וכלל חגיגה מוזיקלית בלתי פוסקת עם שבעה די-ג'יים שונים, מסיבת בריכה מרעננת, בריכות קרח טרנדיות ומדורות אל תוך הלילה. על עמדת הדי-ג'יי המרכזית בערב החתונה ניצח שגיא זהבי, בעוד שעל תקן המחתן הרשמי והמרגש הופקד חברם הקרוב, השחקן משה אשכנזי.

הלוקים של בני הזוג התאימו באופן מושלם לאווירה: הכלה אפרת נראתה מדהים בשמלה בעיצובו של ויוי בלאיש, וגל לבש חליפה של המותג "נובוריש דוג" בעיצובו של מעוז דהן.

הלוקיישן המרוחק לא הרתיע את הכוכבים, שהדרימו בהמוניהם כדי לחגוג עם הזוג המאושר. בין האורחים הרבים שנצפו רוקדים במדבר היו גיא פינס, אורי פפר, ג'וי ריגר, אמיר שורוש, דנה איבגי, מיכאל אלוני, נועה מוזס, ושני אטיאס שהגיעה במיוחד היישר מלוס אנג'לס