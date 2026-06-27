יו"ר מפלגת ישר הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט מגיב להצעת ממשלת החירום של נתניהו, אותה הציע במסיבת העיתונאים הערב "נתניהו, חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים".
איזנקוט לא חסך במילים על הצהרתו של נתניהו לגבי ההסכם עם לבנון: "ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, שמשקיע את כל מרצו בעידוד השתמטות, לא ראוי לעם הזה ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות.
גם הערב המשכת לשקר על עזה ולבנון, דברים שניתן היה לבדוק לעומק בועדת חקירה ממלכתית שגם ממנה אתה מפחד. הפרוטוקולים אצלך, תוציא אותם לציבור ועם ישראל יגלה מי דחף ומי פחד".
כזכור ימים ספורים אחרי טבח ה-7.10 נכנסו איזנקוט וגנץ לממשלת חירום עם נתניהו. הם כיהנו בה כחצי שנה עד שפרשו.
על ההצעה לממשלת אחדות לעג איזנקוט: "את מי שהיה בתפקיד ראש הממשלה בבוקר טבח שבעה באוקטובר ומאז בורח מאחריות, עם ישראל יחליף.
נקים ממשלה ברוב ציוני ולאומי, שתדאג לאינטרסים של ישראל. נחבר מחדש את עם ישראל. כי ישראל חייבת לנצח".
נכון שבנט אמר כמה שקרים ואפילו אפשר לקרוא לו נוכל בצדק, אבל נתניהו שיקר פי כמה וכמה וכמה. הוא נוכל על. הגיע הזמן להחליף את הממשלה האיומה הזאת, וזה מזמן לא קשור לשמאל או לימין.