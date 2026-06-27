נתניהו: "אפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה, להפסיק חרמות"

ראש הממשלה נתניהו מתכונן לבחירות, והערב (מוצ"ש) מצהיר במסיבת העיתונאים כי יפעל להשגת הסכמות בנושאים הכי שנויים במחלוקת כיום במערכת הפוליטית והחברה הישראלית.
נתניהו אמר: "אני מתכוון לפעול להקמת ממשלה לאומית רחבה שתוביל להסכמות בנושאי הגיוס ומערכת המשפט. אני לא מחרים אף אחד. צריך להפסיק עם החרמות".
השר גדעון סער התייחס להצהרתו ואמר: "אני תומך בהודעתו שמשקפת את הכיוון הנדרש למדינה. אחרי ה-7 באוקטובר 2023 אין עוד מקום לפוליטיקה של חרמות ופסילות. ישראל תהיה גם בשנים הקרובות במאבק על קיומה ועתידה. ממשלה לאומית רחבה היא - איפוא - אינטרס לאומי מובהק".
במקום לאחד את העם, ההצהרה הזו רק מעמיקה את השבר ומכשירה את הפקרת חיילי המילואים שלנו. בדיוק כמו בימי בית שני, הפוליטיקאים עסוקים בבריתות ואינטרסים צרים בזמן שהלוחמים בחזית נושאים בנטל לבדם.