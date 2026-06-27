השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה הערב (מוצאי שבת) לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה להצבעה בקבינט על ההסכם עם לבנון. בן גביר, שמתנגד להסכם מזה שבועות, הבהיר כי לדעתו מדובר ב"טעות גדולה" שתסכן את ביטחון ישראל.

"פניתי כבר הערב לראש הממשלה בבקשה לעשות הצבעה בקבינט ואני נאבק נגד ההסכם במשך שבועות", מסר בן גביר. השר הדגיש כי למרות שצה"ל נשאר ברוב השטח לעת עתה, הוא חושש שמדינת לבנון לא תעמוד בהתחייבויותיה.

"לבנון לא תפרק את חזבאללה"

בן גביר הציג את טענתו המרכזית נגד ההסכם: "מדינת לבנון לא תפרק את החזבאללה מנשקו, חברים בממשלת לבנון שרי חזבאללה, ואי אפשר לסמוך על לבנון שיקחו לחזבאללה את הנשק". השר הבהיר כי הוא מתכוון לדרוש הצבעה רשמית בקבינט על ההסכם.

"רק חיילי צה"ל ישמידו את החזבאללה - שום גורם אחר לא יעשה את זה עבורנו", הדגיש בן גביר, תוך שהוא מציב קו אדום ברור: ישראל לא יכולה להסתמך על גורמים חיצוניים בכל הנוגע לביטחונה.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו קיים הערב מסיבת עיתונאים שבה הציג את ההסכם כ"הישג היסטורי" שמאפשר להתקדם להסכם שלום. נתניהו ציין כי ארה"ב ולבנון הכירו בזכות ישראל לשמור על רצועת הביטחון, וכי מדובר ב"מכה לאיראן וחזבאללה".