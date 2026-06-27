שר הביטחון ישראל כ"ץ הגדיר היום (שישי) את ההסכם שנחתם אתמול בין ארה"ב, ישראל ולבנון כ"אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל". לדבריו, ההסכם עשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון, ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן.

"כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו: מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון - כולל רכס הבופור" הבהיר שר הביטחון. "האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ואנחנו שומרים על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון".

העיקרון המרכזי: אין נסיגה עד פירוק חיזבאללה

כ"ץ הדגיש את העיקרון החשוב שנקבע בהסכם: "לא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון, ויובטח שלומם של תושבי הצפון". לדבריו, זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו והוא התחייבו ואותו הם מקיימים.

שר הביטחון ציין כי ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל ולגבורת לוחמיו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. דבריו מגיעים בעת שצה"ל ממשיך לפעול באזור הביטחון בדרום לבנון, כשרק אתמול נפצעו ארבעة לוחמים במהלך פעילות מבצעית באזור.

מכה אסטרטגית לציר האיראני

לדברי כ"ץ, ההסכם מהווה גם מכה אסטרטגית לציר האיראני. "איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארה"ב - ונכשלה" הבהיר. במקום זאת, לדבריו, נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארה"ב, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן וחיזבאללה.