לראשונה בקולה: איילת שקד חושפת לאיזו מפלגה תצטרף

איילת שקד ( מארק ישראל סאלם / פלאש90 )

הטלטלה בגוש המרכז-ימין עולה שלב ומקבלת הערב אישור פומבי ראשון מכיוונה של אחת הדמויות המשמעותיות ביותר בגוש. השרה לשעבר איילת שקד התראיינה היום (שבת) לחדשות 12 והתייחסה לראשונה באופן גלוי למפת האיחודים הפוליטיים, תוך שהיא מבהירה באופן נחרץ כי דרכה הפוליטית נפרדת מזו של שותפה ההיסטורי.

שקד הצהירה בריאיון כי אין לה שום כוונה להצטרף למפלגת "ביחד" החדשה, שהוקמה על ידי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד. "המפלגה הזו היא פשוט איננה מפלגת ימין", הסבירה שקד את המניע להחלטתה לפרק את החבילה הפוליטית הממושכת עם בנט, והצהירה כי היא תצטרף רק למפלגה שמוגדרת מפלגת ימין.

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המגעים החשאיים עם אביגדור ליברמן

הצהרתה של שקד מגיעה שעות ספורות בלבד לאחר חשיפת הדיווח הדרמטי של הכתב הפוליטי יובל קרני בעיתון 'ידיעות אחרונות'. על פי הפרסום, שקד מחשבת מסלול מחדש ונמצאת בתקופה האחרונה במגמת התקרבות משמעותית אל יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', אביגדור ליברמן.

הדיווחים מלמדים כי בין השניים כבר מתנהלים מגעים שקטים ולא רשמיים, במטרה לבחון היתכנות פוליטית ואלקטורלית לריצה משותפת תחת רשימה אחת בבחירות הקרובות לכנסת.

חורשת את השטח של 'הבית היהודי' לשעבר

במקביל לניסיונות החיבור הפוליטיים מול ליברמן בציר המדיני, שרת המשפטים לשעבר אינה מזניחה את השטח ופועלת במרץ כדי לגבש סביבה מחדש את בסיס האם הטבעי שלה – פעילי הציונות הדתית המתונה ואנשי הפריפריה של תנועת המפד"ל ההיסטורית, שחשים כעת חוסר יציבות פוליטית.

כחלק ממאמצים אלו, נחשף ב'ידיעות אחרונות' כי ביום שלישי בערב קיימה שקד פגישה סגורה ורבת משמעות עם קבוצת פעילים פוליטיים קרובים המזוהים עמה מזה שנים. מדובר בשדרה ניהולית רחבה של סגני ראשי עיריות וחברי מועצות מקומיות מרחבי הארץ, ששימשו בעבר כנציגי מפלגת 'הבית היהודי'. עבור שקד, מדובר בקהל יעד איכותי ובעל כוח שטח משמעותי, שיכול להוות נדוניה פוליטית יקרת ערך בכל משא ומתן עתידי על הרכב הרשימות.