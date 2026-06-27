צה"ל: חוסל וליד הניה, סגן מפקד פלוגת נוח'בה, שפיקד על פשיטת מחבלים ב-7.10

במהלך סוף השבוע צה"ל ושב"כ חיסלו את אחד המחבלים המרכזיים שהיו מעורבים במתקפת ה-7 באוקטובר, וליד הניה. כך מתפרסם הערב (מוצ"ש) לראשונה.

בתקופה האחרונה, הניה ניסה לפעול לגיוס מחבלים חדשים לשורות ארגון הטרור וכן הוביל הכשרות עיוניות לפלוגת הנוח'בה שבפיקודו.

הניה פיקד על פשיטה של חוליית מחבלים לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר ואף פשט לשטח הארץ בעצמו. בתוך כך, היה מעורב בהכוונה והעברת הנחיות לחוליית מחבלים בעת שחטפו אזרחים ישראלים לשטח רצועת עזה.

וליד הניה היה אחיינו של אסמאעיל הניה, יושב ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס לשעבר.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום.