מקורות פלסטיניים דיווחו היום (שישי) כי מחבל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, ווליד מג'די הנייה, מת מפצעיו שספג בתקיפה של חיל האוויר. המחבל הוא אחיינו של איסמעיל הנייה, מנהיג ארגון הטרור חמאס שחוסל בטהרן בחודש יולי האחרון.

על פי הדיווחים הפלסטיניים, הנייה נפצע אמש (חמישי) בתקיפה שביצע חיל האוויר בשכונת א-נסר במערב העיר עזה. המקורות ציינו כי המחבל שימש כמפקד ביחידות הנוח'בה של ארגון הטרור, וזכה לכינוי "הלובי" בקרב פעילי הארגון. לפי הדיווחים, בתקיפה איבד המחבל את ידו וסבל מדימום קשה בראשו. הפצעים הקשים הובילו למותו במהלך היום. שכונת א-נסר, הממוקמת בסמוך לשכונת רמאל היוקרתית, התרכזו בה בעבר מספר גורמי טרור בכירים של חמאס. התקיפה מצטרפת לסדרת פעולות שביצע צה"ל ברצועה בימים האחרונים. כידוע, בדרך כלל חולפים כ-24 שעות בין התקיפה לבין ההודעה הרשמית של דובר צה"ל על זהות היעדים, לאחר בדיקת הממצאים והזיהוי המדויק. צה"ל טרם התייחס באופן רשמי לזהות המחוסל. פעילות מתמשכת להסרת איומים זוהי התקיפה השלישית שמבצע צה"ל ברצועת עזה ביממה האחרונה. מוקדם יותר היום תקף חיל האוויר רכב באזור המוואסי בחאן יונס וחיסל מחבל שנסע בו. בנוסף, הלילה חוסלו מחבלים נוספים שהתקרבו לכוחות צה"ל בקו הצהוב בצפון הרצועה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, אך ממשיכים לפעול באופן ממוקד להסרת כל איום מיידי. בסוף השבוע האחרון חיסל צה"ל בפעולות נפרדות מספר מחבלים בכירים שפעלו להפרת ההסכמות, ביניהם מחבל שהשתתף בטבח ה-7 באוקטובר.

תקיפה בעזה ( עבאד אל רחים חאטיב / פלאש90 )

איסמעיל הנייה, דודו של המחוסל, שימש כראש הלשכה המדינית של חמאס עד לחיסולו בטהרן בחודש יולי. הנייה נחשב לאחד ממנהיגי הארגון הבכירים ביותר, ופעל במשך שנים להובלת הפעילות הטרורית של חמאס מחוץ לרצועה.

חיסולו של ווליד הנייה מצטרף לשורה ארוכה של חיסולים ממוקדים שביצע צה"ל ברצועת עזה בשבועות האחרונים, במסגרת המאמץ להסיר איומים מיידיים על כוחות הביטחון ועל אזרחי ישראל. הפעילות נמשכת גם במקביל להסכמות הפסקת האש, כאשר צה"ל ממשיך לאכוף את ההסכמות ולפעול נגד כל ניסיון של ארגוני הטרור להפרן.