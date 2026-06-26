דרמה בבייג'ינג: מטוס קל התנגש בגורד שחקים בלב הבירה הסינית

אירוע חריג ומפתיע במרכז אחת הערים המאובטחות בעולם: מטוס ספורט זעיר התנגש היום (שישי) במגדל CITIC, המבנה הגבוה ביותר בבייג'ינג. ברשת CNN האמריקנית הגדירו את התקרית כ"מזעזעת", במיוחד לנוכח מערכי האבטחה הקפדניים האופפים את עיר הבירה.

בתיעודים רבים שעלו לרשתות החברתיות מתוך סין, נראים רגעים דרמטיים שבהם שברים גדולים נושרים מחלקו העליון של המגדל בן 109 הקומות, לצד תמונות שבהן נראה חלקו האחורי של המטוס כשהוא תקוע במבנה. פאניקה ברחובות והערכה: מדובר בטעות בניווט כתב רשת CNN שנכח באזור דיווח על בהלה קלה ועל פינוי מהיר של מאות הנוכחים מגורד השחקים, שהתאספו ברחובות הסמוכים לכניסה למגדל. מתוכן התמונות והסרטונים שהופצו, בהם נחשף מספר הרישום של כלי הטיס, עולה כי מדובר במטוס ספורט קל מדגם Sunward SA 60L Aurora. המטוס, שיוצר בסין, נמצא בבעלותה של חברת תעופה מקומית.

במקביל, נתוני טיסה ראשוניים שפורסמו ברשת מתוך מערכת Flightradar24 (ואשר טרם קיבלו אישור רשמי) מראים כי המטוס סטה בצורה חדה ומשמעותית ממסלול הטיסה המקורי שנקבע לו.

המרחב האווירי הנוקשה של בייג'ינג

ההתרסקות מעוררת תהיות רבות בסין, שכן רק לאחרונה, ב-1 במאי, נכנסו לתוקפן תקנות מחמירות שהפכו את בייג'ינג למרחב סטרילי ונקי לחלוטין מרחפנים ומכלי טיס לא מאושרים. על פי החוקים החדשים, חל איסור גורף על התושבים לרכוש, לשכור או להטיס כלי טיס זעירים ללא קבלת היתר ממשלתי מפורש בכל תחומי העיר. כעת יבדקו הרשויות כיצד הצליח המטוס לחדור למרחב האווירי הרגיש ולפגוע בלב העיר.