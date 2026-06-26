השר אלקין בבריכות שלמה: "הגיע הזמן להחזיר את השליטה לישראל"

השר וחבר הקבינט המדיני־ביטחוני, זאב אלקין, קרא היום להחזיר את השליטה הישראלית על אתר בריכות שלמה ההיסטורי. הדברים נאמרו במהלך סיור מיוחד שערך השר באפרת ובבריכות שלמה הסמוכות, יחד עם ראש המועצה המקומית אפרת, דובי שפלר, במטרה לעמוד מקרוב על חשיבותו ההיסטורית, התיירותית והאסטרטגית של האתר הייחודי.

"עיוות של שנים בגלל טעות בסימון" במהלך הסיור, התייחס השר אלקין למעמדו המשפטי והפוליטי המורכב של האתר מאז שנות ה-90, וחשף כי שיוכו לרשות הפלסטינית מקורו בטעות טכנית בהסכמים. "מאז הסכמי אוסלו נמנעה גישה סדירה לבריכות שלמה, אף שההבנות הראשוניות קבעו כי יישמרו בשטחי C", הסביר השר אלקין. "רק בגלל הטעות בסימון המפות הן נכנסו לשטח A. הגיע הזמן לתקן את העיוות שנוצר לאורך השנים ולהחזיר את השליטה בבריכות שלמה לידי ישראל כדי להפסיק את הזנחת האתר החשוב הזה, לשקמו ולהנגיש אותו לציבור הישראלי".

השר זאב אלקין בבריכות שלמה - צילום: ללא השר זאב אלקין בבריכות שלמה | צילום: צילום: ללא 10 10 0:00 / 1:09

תמיכה בפריימריז והמשך פיתוח ההתיישבות

הסיור הדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק בין השר לבין הנהגת היישוב. בסיום המפגש, הודה ראש המועצה דובי שפלר לשר אלקין על תמיכתו העקבית והממושכת באפרת ובתושביה לאורך השנים, ועל פעילותו בכלל התפקידים הציבוריים שבהם כיהן.

לקראת ההתמודדות הפוליטית הקרובה, איחל שפלר לשר אלקין הצלחה בפריימריז הקרובים, על מנת שיוכל להמשיך בפעילותו למען מדינת ישראל בכלל, ולמען פיתוח והרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון בפרט.