צפו בתיעוד: חוסלו שבעה מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמל"ח 

פעילות ממוקדת של כוחות הביטחון להסרת איום על כוחותינו: חיל האוויר, בהכוונת כוחות מיוחדים של יחידת אגוז, תקף וחיסל מוקדם יותר היום (שישי) שבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, לאחר שזוהו כשהם מעבירים אמצעי לחימה בסמוך למרחב הפעילות של צה"ל.

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