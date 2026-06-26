צפו בתיעוד: חוסלו שבעה מחבלי חיזבאללה שהעבירו אמל"ח 

פעילות ממוקדת של כוחות הביטחון להסרת איום על כוחותינו: חיל האוויר, בהכוונת כוחות מיוחדים של יחידת אגוז, תקף וחיסל מוקדם יותר היום (שישי) שבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, לאחר שזוהו כשהם מעבירים אמצעי לחימה בסמוך למרחב הפעילות של צה"ל.
רגעי החיסול| צילום: צילום: דובר צה'ל
נערכו לפגוע בכוחותינו: פעילות המחבלים במבנה
על פי הודעת צה"ל, המחבלים זוהו כשהם מעבירים את אמצעי הלחימה לתוך מבנה במרחב אל-מנזלה שבדרום לבנון. המבנה שימש את הארגון כעמדת לחימה ותצפית ישירה על כוחות צה"ל הפועלים באזור.
בצבא מבהירים כי מהמבנה הזה פעלו המחבלים לצרכים צבאיים מובהקים, ונערכו באופן מיידי לפגיעה בכוחותינו. הימצאותם של אמצעי הלחימה בתוך המבנה, לצד הפעילות המבצעית של חוליית המחבלים בעמדה, היוו איום ממשי וקונקרטי על הכוחות בשטח, דבר שהוביל להחלטה להשמידם מהאוויר.