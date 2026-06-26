ללא ניתוח: גופת עקיבא ראנד שנהרג בתאונה נוראית במולדבה תגיע לארץ

לאחר יומיים של פעילות אינטנסיבית ומאבק עיקש מול הרשויות המקומיות ומערכת המשפט במולדובה, הושלמו הליכי שחרור גופתו של הרב עקיבא ראנד ז"ל. המנוח, תושב ירושלים כבן 30, נהרג ביום רביעי האחרון בתאונת דרכים קטלנית בבירה קישינב, ויובא לקבורה בישראל בשבוע הבא.

המאבק על כבוד המת: מניעת הנתיחה

מיד עם קבלת הדיווח על התאונה הקטלנית, נכנסו לתמונה משרד החוץ, שגרירות ישראל במולדובה וארגון זק"א, במטרה לטפל בממצאים בזירה ולהביא את המנוח לקבורה מהירה.

במקביל, התפתח מאבק משפטי מורכב מול גורמי האכיפה במולדובה, שדרשו לבצע נתיחה שלאחר המוות בגופתו של הרב – מהלך המנוגד להלכה היהודית ונתקל בהתנגדות נחרצת של המשפחה. בעקבות הלחץ והפעילות המשולבת של הגורמים הדיפלומטיים והמשפטיים, נכנעו הרשויות במולדובה והסכימו לשחרר את הגופה ללא נתיחה.