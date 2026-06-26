כ"ץ באיום בפרסית על מפקד כוח קודס: "הטעות הכי גדולה שלכם"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שיגר היום (שישי) מסר תקיף, חריג וישיר בשפה הפרסית לעברו של מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה האיראניים, אסמאעיל קאאני. הציוץ מגיע על רקע רצף רטוריקה מתלהמת מצד טהרן בתקופה האחרונה.

"תדמית המשת"פ התאימה לו בהרבה"

בציוץ שהעלה לחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר), לעג שר הביטחון לאיומים האחרונים של הבכיר האיראני ועקץ אותו על התנהלותו בעבר:

"מפקד כוח קודס האיראני קאאני מרבה לאחרונה לשגר איומים לעבר ישראל. נראה שתדמית המשת"פ התאימה לו בהרבה מחליפת האיומים המגוחכת הזאת".

אזהרה מפני תקיפה: "הטעות הכי גדולה של איראן"

בהמשך דבריו, עבר שר הביטחון לשפת האיומים והבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים מה יהיו ההשלכות של מהלך התקפי ישיר מצד הרפובליקה האסלאמית, תוך שהוא רומז לניסיונות של איראן לאיים על נתיבי שיט ועל העורף:

"כך או כך, אם איראן תתקוף את ישראל זאת תהיה הטעות הכי גדולה שלה עד עכשיו. כאן לא יעזרו לה שום הורמוז וירי באוכלוסייה. שום דבר לא יעצור בעדנו. כוחותינו ערוכים להשלים את המלאכה".