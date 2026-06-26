כתב חדשות 12 שיתף כי נפצע: "אשוב בקרוב"

כתב חדשות 12 באירופה, אלעד שמחיוף, שיתף היום (שישי) את עוקביו ברשת אינסטגרם כי הוא נפצע בכתפו, כשפרסם תמונה שבה הוא נראה שוכב במיטת אשפוז בבית חולים.

"הגוף שלנו הוא מכונה מופלאה, אבל במקביל, לפעמים הוא פשוט חתיכת בשר קצבים" כתב שמחיוף בפוסט. "כשאדם חי בסרט שהוא בן 21 בזמן שהוא בעצם בן 41, אז צריך לחתוך כמה ס״מ בכתף, לתפוס את השריר שנקרע שם, למתוח אותו, ולחבר אותו בחזרה עם חוטים".

שמחיוף והוסיף ואיחל לעוקביו: "תשמרו על הגוף שלכם ורק בריאות. אשוב בקרוב".

תוך זמן קצר, חלק משותפיו למהדורת החדשות הגיבו לפוסט של שמחיוף ואיחלו לו החלמה מהירה. "אתה חייב להרגיע עם האקסטרים", כתב מגיש המהדורה דני קושמרו. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו אמרה כי "התמונה הזו כואבת לי... החלמה מהירה", והמגישה אופירה אסייג טענה כי "זה הכל אנגליה, האמן לי".