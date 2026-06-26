קריית ביאליק: פועל נפל לבור בעומק 4 מטרים, מצבו קשה

תאונת עבודה חריגה: פועל כבן 30 נפל לתוך בור בעומק של כ-4 מטר במפעל בקריית ביאליק, וחולץ כשהוא בהכרה מעורפלת. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים רמב"ם כשמצבו קשה.

כוחות החילוץ סיפרו כי עם הגעתם לשטח, החלו הצוותים בביצוע פעולות ניטור של גזים רעילים בתוך הבור על מנת להבטיח את בטיחותם של המחלצים והלכוד. לאחר הניטור, לוחם אש ירד לעומק הבור, יצר מגע ראשוני עם הלכוד וחיבר אליו מסיכת חמצן ייעודית לאספקת אוויר נקי, טרם תחילת פעולות החילוץ המורכבות אל פני השטח.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א גיל פשה סיפר כי "הפועל שנפל לבור של 4 מטר נלכד כשהוא בהכרה מעורפלת. לוחמי האש חילצו אותו מהבור באמצעות ציוד מיוחד והעבירו אותו אלינו. ביצענו בדיקות רפואיות, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו יציב".